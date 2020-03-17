As criptomoedas podem ter se tornado mais conhecidas por suas flutuações bizarras e links indesejados para golpes nos últimos tempos, mas vale lembrar o potencial que as moedas digitais têm como uma força para o bem. O mundo tem mais de 1,7 bilhão de pessoas que não têm acesso a nenhuma forma de infraestrutura bancária, apesar de muitas delas terem acesso a Tecnologia como telefones móveis. Ao escrever para a Forbes, Robert Anzalone sugeriu que “as stablecoins podem se tornar um caminho para os cidadãos sem acesso a serviços bancários armazenarem uma reserva estável de valor monetário e troca. Se o acesso à Tecnologia digital aumentar em todas as nações, a implicação para os cidadãos sem acesso a serviços bancários e os mais necessitados pode muito bem ser a adoção generalizada da criptomoeda em sistemas financeiros locais menos resilientes".

Como as stablecoins são vinculadas a ativos tangíveis, como ouro ou dólares americanos, elas são projetadas para manter um valor consistente ideal para o uso diário. A ideia de uma moeda que promova a inclusão financeira tem sido recebida com ceticismo por comentaristas financeiros em todo o mundo. Mas a ideia de trazer soluções financeiras baseadas em blockchain para cidadãos sem acesso a serviços bancários em todo o mundo poderia ter mérito?

O Financial Times listou uma falha importante no possível efeito que as stablecoins podem ter sobre os cidadãos sem acesso a serviços bancários, baseando-se no fato de que mais de um terço dos listados como cidadãos sem acesso a serviços bancários estão em sua posição por não terem dinheiro suficiente para abrir uma conta bancária. Se 34% dos cidadãos sem acesso a serviços bancários não conseguirem abrir uma conta, isso imediatamente apaga uma parte significativa do mercado de 1,7 bilhões. No entanto, isso ainda deixa um grande número de possíveis usuários que poderiam ter algum benefício de alguma forma de banco digital. O tema da inclusão financeira ainda é importante em todo o mundo. Na verdade, as 17 metas de desenvolvimento sustentável da ONU fazem referência à inclusão financeira como um facilitador.

Depois de muito alvoroço em torno de seu anúncio inicial, está cada vez mais provável que a moeda não seja capaz de cumprir sua promessa de fornecer soluções financeiras para populações sem acesso a serviços bancários, mas isso não tira a blockchain da conta. A tecnologia poderia dar um passo significativo para preencher a lacuna entre o setor financeiro e os cidadãos sem acesso a serviços bancários? Vamos dar uma olhada mais profunda em como a tecnologia blockchain pode desencadear uma revolução no setor bancário global: