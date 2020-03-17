As criptomoedas podem ter se tornado mais conhecidas por suas flutuações bizarras e links indesejados para golpes nos últimos tempos, mas vale lembrar o potencial que as moedas digitais têm como uma força para o bem. O mundo tem mais de 1,7 bilhão de pessoas que não têm acesso a nenhuma forma de infraestrutura bancária, apesar de muitas delas terem acesso a Tecnologia como telefones móveis. Ao escrever para a Forbes, Robert Anzalone sugeriu que “as stablecoins podem se tornar um caminho para os cidadãos sem acesso a serviços bancários armazenarem uma reserva estável de valor monetário e troca. Se o acesso à Tecnologia digital aumentar em todas as nações, a implicação para os cidadãos sem acesso a serviços bancários e os mais necessitados pode muito bem ser a adoção generalizada da criptomoeda em sistemas financeiros locais menos resilientes".
Como as stablecoins são vinculadas a ativos tangíveis, como ouro ou dólares americanos, elas são projetadas para manter um valor consistente ideal para o uso diário. A ideia de uma moeda que promova a inclusão financeira tem sido recebida com ceticismo por comentaristas financeiros em todo o mundo. Mas a ideia de trazer soluções financeiras baseadas em blockchain para cidadãos sem acesso a serviços bancários em todo o mundo poderia ter mérito?
O Financial Times listou uma falha importante no possível efeito que as stablecoins podem ter sobre os cidadãos sem acesso a serviços bancários, baseando-se no fato de que mais de um terço dos listados como cidadãos sem acesso a serviços bancários estão em sua posição por não terem dinheiro suficiente para abrir uma conta bancária. Se 34% dos cidadãos sem acesso a serviços bancários não conseguirem abrir uma conta, isso imediatamente apaga uma parte significativa do mercado de 1,7 bilhões. No entanto, isso ainda deixa um grande número de possíveis usuários que poderiam ter algum benefício de alguma forma de banco digital. O tema da inclusão financeira ainda é importante em todo o mundo. Na verdade, as 17 metas de desenvolvimento sustentável da ONU fazem referência à inclusão financeira como um facilitador.
Depois de muito alvoroço em torno de seu anúncio inicial, está cada vez mais provável que a moeda não seja capaz de cumprir sua promessa de fornecer soluções financeiras para populações sem acesso a serviços bancários, mas isso não tira a blockchain da conta. A tecnologia poderia dar um passo significativo para preencher a lacuna entre o setor financeiro e os cidadãos sem acesso a serviços bancários? Vamos dar uma olhada mais profunda em como a tecnologia blockchain pode desencadear uma revolução no setor bancário global:
Há um desejo de mudança amplamente reconhecido quando se trata de analisar as necessidades dos cidadãos em áreas carentes em todo o mundo. Líderes de tecnologia influentes como Bill Gates prontamente apontaram para o problema e destacaram os benefícios de trabalhar em uma solução. Sobre o assunto dos cidadãos sem acesso a serviços bancários, Gates disse: "incluir os mais pobres no sistema financeiro aumenta o valor de seus ativos, transformando a economia subjacente dos serviços financeiros por meio da moeda digital — ajudando diretamente aqueles que vivem na pobreza".
A importância de levar os serviços bancários aos cidadãos sem acesso a serviços bancários se manifesta na forma de um passo vital para tirar as populações da pobreza. Instalações financeiras e contas bancárias dependem de os usuários portarem formas válidas de identificação, bem como acesso a uma infraestrutura que lhes permita armazenar seu dinheiro. O principal problema é que essa não parece ser uma questão que se resolverá naturalmente sem que alguma forma de ação direta seja tomada.
Um dos problemas mais significativos que afetam muitas pessoas sem acesso ao setor bancário decorre da falta de identificação formal. Sem documentos de identificação válidos, há pouquíssimas oportunidades para cidadãos sem acesso a serviços bancários construírem um histórico de crédito que possa abrir caminho para qualquer forma de empréstimos. Sem empréstimos e a riqueza que eles podem potencialmente criar por meio da produção, há pouquíssimas opções para cidadãos sem acesso a serviços bancários romperem com seus ciclos de endividamento e, por sua vez, a pobreza.
Os bancos são tradicionalmente considerados essenciais quando se trata de levar finanças inclusivas para grandes partes do planeta que ainda hoje não têm cesso a serviços bancários. As áreas mais necessitadas incluem 80% da África Subsaariana, 67% dos adultos no Oriente Médio, 65% da América Latina e mais de 870 milhões de pessoas no Leste e Sudeste Asiático. Se somarmos os 60 milhões de adultos na Europa Ocidental e na América do Norte que continuam sem acesso a serviços bancários, a escala completa do problema fica um pouco mais clara.
Fornecer uma infraestrutura financeira para cidadãos sem acesso a serviços bancários está repleto de riscos para muitos bancos. Os custos associados a tais esforços são elevados, e não há garantias de que haverá retorno sobre os investimentos. É aqui que tecnologias como a blockchain têm o potencial de intervir onde os bancos têm medo de arriscar. É lógico ver a blockchain como a melhor esperança atual para levar inclusão financeira a partes do mundo onde a noção de uma infraestrutura financeira antes parecia um sonho.
Há pouca dúvida do pedigree financeiro da blockchain. Embora haja questões em torno da chegada de novas moedas digitais, a tecnologia foi um player fundamental na ascensão sísmica do Bitcoin para proeminência em 2017, e seus elevados níveis de acessibilidade significam que há um forte potencial para levar serviços bancários a cidadãos carentes em grande escala. O alto nível de segurança dentro das redes blockchain significa que a tecnologia pode configurar transações financeiras de forma rápida e eficiente, sem a necessidade de envolvimento de intermediários em pagamentos e transferências transfronteiriços.
A estrutura imutável da blockchain de privacidade que pode fornecer aos clientes garante segurança ao fazer ou receber pagamentos. Contanto que um cliente possa acessar um dispositivo que tenha o poder de acessar eWallets, há custos mínimos associados à operação da Tecnologia. Também há muitas carteiras por aí que são construídas para serem eficazes em blockchains como o Ethereum.
Mais importante ainda, a blockchain permite que os usuários carreguem sua própria identidade digital tangível com eles sempre que transferirem dinheiro em escala doméstica e internacional. A tecnologia se destaca fundamentalmente em locais que foram originalmente considerados como obstáculos para bancos estabelecidos.
A beleza da blockchain é que ela pode fazer coisas que pareciam impossíveis há uma geração se tornarem completamente lógicas. O Bitcoin nunca poderia ter conquistado o mundo se não fosse por seu framework blockchain, e agora sua tecnologia subjacente está sendo explorada em vários setores.
As estatísticas mostram que um grande número de comunidades em todo o mundo ainda sofre com a falta de infraestrutura financeira. A chegada de stablecoins algorítmicas que podem ser utilizada inteiramente em contas seguras e transferidas internacionalmente pode ser a única solução praticável que temos para o progresso. O algoritmo permite que os usuários apoiem a stablecoin por meio de um mecanismo de recapitalização de contas com falta de garantia, ao mesmo tempo em que recebem uma comissão definida. Felizmente, é uma boa solução.
Embora ainda não tenha existido uma criptomoeda que finalmente ajude as populações carentes a gerenciar suas finanças, a blockchain é mais do que capaz de criar um ambiente que possa finalmente trazer inclusão ao setor bancário.
