Composições quânticas e o futuro da IA na música

Trabalho com IA desde o final dos anos 1980. Em 1994, defendi uma tese de doutorado na University of Edinburgh sobre o uso de IA para projeto de som e música. Essa foi provavelmente a primeira tese sobre esse assunto no Reino Unido.

No entanto, devemos ter em mente que a IA é um software, e o software de IA precisa de hardware para funcionar. Sempre fiquei intrigado com o fato de que a IA ainda funciona em um tipo de computador descrito pela primeira vez por John Von Neumann na década de 1940, conhecido como a “arquitetura Von Neumann”. Isso é o que, nos círculos de computação quântica, as pessoas se referem como “computadores clássicos”.

Desde o início da minha carreira, tenho feito pesquisa de tipos alternativos de computadores para desenvolver IA. Minha teoria de origem é que novos tipos de arquiteturas de computação podem oferecer novas abordagens para a IA.

Durante meus estudos de doutorado, fui inspirado a aprender sobre a chamada "arquitetura de Harvard", que evitou o gargalo de Von Neumann causado pela busca de dados e instruções da mesma memória. Além disso, tive a sorte de ter a oportunidade de trabalhar com computadores paralelos com multiprocessadores de memória compartilhada e distribuída no Centro de Computação Paralela de Edimburgo [agora chamado EPCC]. Em 1995, compus uma peça de música eletrônica intitulada “Olivine Trees” usando um Cray T3D, o maior supercomputador da Europa naquela época.

Obviamente, a computação quântica estava no meu radar há um tempo. Mas, no início, tudo era teórico e difícil de entender. Muitas vezes descobri que os físicos tinham uma maneira diferente de falar sobre processamento de informações dos cientistas da computação. E não havia computadores quantum reais disponíveis até relativamente recentemente. Tomei conhecimento do IBM Quantum Experience [agora conhecido como IBM Quantum Platform] no final de 2016, que permitia que qualquer pessoa com conexão à internet acessasse um processador quântico de 5 qubits. Então, no início de 2017, comecei a me concentrar na pesquisa de IA e sistemas de geração de música processual com computação quântica, e a compor música com eles. O resto é história!