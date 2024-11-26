A descoberta de que os sistemas de IA mais sofisticados da atualidade podem acertar nos testes sem uma verdadeira compreensão vai direto ao ponto de um debate acirrado que está consumindo o Vale do Silício: se a inteligência artificial geral está chegando ou ainda está fundamentalmente fora de alcance.

A corrida para alcançar a inteligência artificial geral (AGI) tornou-se um dos debates mais controversos da tecnologia, destacando uma divisão cada vez mais profunda entre otimistas e céticos. Em salas de reuniões corporativas e laboratórios de pesquisa em todo o Vale do Silício, as conversas se concentram cada vez mais não apenas em se, mas em quando as máquinas corresponderão aos recursos cognitivos humanos.

O cronograma do desenvolvimento da AGI dividiu a comunidade de IA em dois campos distintos. De um lado estão os tecno-otimistas, que veem a AGI como um avanço iminente que poderia remodelar a sociedade durante nossa vida. Do outro estão os pragmáticos, que advertem que podemos estar a décadas de distância de máquinas que realmente pensam como humanos.

Essa discordância fundamental sobre os cronogramas da AGI não é apenas acadêmica - ela molda as prioridades de pesquisa, decisões de investimento e discussões de políticas em torno da segurança e regulamentação da IA. À medida que bilhões de dólares são direcionados para a pesquisa e o desenvolvimento da AGI, os riscos desse debate continuam aumentando.

Embora alguns líderes tecnológicos proeminentes, como Sam Altman, da OpenAI, tenham sugerido que a inteligência geral artificial (sistemas de IA que podem igualar ou exceder a cognição de nível humano em praticamente todas as tarefas) poderia chegar dentro de anos, Smolinski, da IBM, oferece uma visão mais cética. Ele argumenta que os sistemas de IA atuais, particularmente os grandes modelos de linguagem, são fundamentalmente limitados à correspondência de padrões em vez do raciocínio real.

Em vez de estarmos à beira de uma inteligência semelhante à humana, Smolinski sugere que "podemos nem estar no CEP certo" quando se trata da arquitetura necessária para a verdadeira AGI. Como ele diz diretamente: "eu distinguiria entre a IA que é útil para resolver problemas específicos e a IA geral... Ter um sistema que opera como um ser humano, que tem o mesmo tipo de processos de pensamento que um ser humano, ou resolução de problemas, ainda está a muitos anos de distância disso. Talvez nunca cheguemos lá."

Smolinski divide os recursos de IA em categorias claras, cada uma com propósitos diferentes. Por um lado, vocês têm grandes modelos de linguagem modernos semelhantes à IA, excelentes em reconhecimento de padrões, como ver semelhanças e tendências nos dados. Por outro lado, você tem sistemas tradicionais baseados em regras que podem seguir etapas lógicas. O verdadeiro desafio, ele explica, não é melhorar nenhum dos tipos, mas descobrir como combiná-los de forma eficaz.

Smolinski sugere que a IA neurosimbólica pode oferecer um caminho a seguir. Este ramo da IA tenta combinar redes neurais com raciocínio simbólico, embora seu potencial final ainda esteja por ser visto. Esses sistemas híbridos podem aprender com dados brutos e aplicar regras lógicas. Essa natureza dupla ajuda as máquinas a enfrentar desafios complexos, desde a análise da linguagem natural até a solução de problemas em ambientes dinâmicos, fornecendo explicações mais claras para suas decisões.

"Acho que isso se mostra mais promissor para a verdadeira inteligência", disse ele.