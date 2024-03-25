Será que as linguagens de programação com segurança de memória podem eliminar 70% dos bugs de segurança?

Bugs de memória acontecem quando um programador escreve um código que causa um problema relacionado ao acesso à memória. Bugs comuns acontecem com estouro de buffer e ponteiros oscilando. Ao usar uma linguagem de programação com segurança de memória, como Rust, Go, Java, Swift e Python, os desenvolvedores ficam impedidos de escrever código que cause erros de memória, porque essas linguagens têm recursos específicos, como segurança de memória e de tipos. Quando os desenvolvedores escrevem um código em linguagens que não têm segurança de memória, como C e C++, eles podem inadvertidamente escrever um código que pode causar erros de acesso à memória. Em vez de detectar os erros durante o tempo de compilação e o tempo de execução, assim como acontece nas linguagens com segurança de memória, os bugs chegam à versão final e causam problemas de segurança.

Embora a cibersegurança muitas vezes se concentre em reagir a ameaças, a redução de riscos começa com a criação de práticas que diminuam os erros de código que podem gerar problemas de segurança. O Google relatou que 70% dos bugs de segurança graves são, na verdade, problemas de segurança de memória. As linguagens de programação amplamente utilizadas, como C e C++ são muitas vezes as principais responsáveis por esses problemas, sobretudo por causa de erros relacionados a ponteiros.

O uso de uma linguagem com segurança de memória reduz significativamente ou elimina totalmente as vulnerabilidades relacionadas à segurança de memória. Isso, por sua vez, reduz o risco de cibersegurança do código final. Além de proporcionar maior segurança, linguagens com segurança de memória também reduzem travamentos e permitem que os desenvolvedores aumentem a produtividade, pois não precisam se concentrar em questões de gerenciamento de memória.