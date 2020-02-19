Por que a edge computing precisa de gerenciamento autônomo

Se você é CIO nos setores de varejo, fabricação, distribuição, bancos ou qualquer outro setor, está desenvolvendo uma estratégia que capacitará suas linhas de negócios a aumentar a receita e a economia de custos por meio da adoção de uma arquitetura de computação amplamente descentralizada. conhecida como edge computing.
No entanto, você está preocupado com o fato de que as abordagens de gerenciamento tradicionais não são projetadas para gerenciar e proteger uma topologia com dezenas de milhares de servidores de edge e centenas de milhares de dispositivos de edge de maneira econômica.
Conforme a computação se expande, a escala, a variabilidade e a taxa de mudança dos ambientes de edge apresentam um desafio para o qual os softwares de gerenciamento tradicionais não foram projetados. Foi originalmente desenvolvido para topologias centralizadas com muitos servidores (geralmente padronizados) em alguns data centers ou regiões de nuvem pública, com alterações infrequentes no ambiente.
Agora, com edge, você tem dezenas de milhares de servidores e centenas de milhares de dispositivos edge que são muito mais heterogêneos, implementados em milhares de locais remotos, com novos locais ou dispositivos de edge e servidores sendo continuamente adicionados. É quase impossível para um administrador entender a topologia e as diferenças relevantes, o que é crítico quando se tenta implementar novas aplicações na edge.
"Desenvolver uma estratégia de edge bem-sucedida requer levar em consideração a complexidade dos endpoints de gerenciamento e reconhecer que a escala e a variabilidade são drasticamente diferentes das implementações tradicionais em locais ou em nuvem pública."
White paper da IDC, patrocinado pela IBM, “The Importance of Effective Operations in Unlocking Edge IT Value”, janeiro de 2020
A escala maciça, a variabilidade e a taxa de mudança dos ambientes de edge exigem uma nova abordagem — uma abordagem de gerenciamento autônomo. Ações de gerenciamento, como negociação de implementação, acordo, execução e validação contínua de cargas de trabalho, devem ser transferidas do administrador humano para o software de gerenciamento autônomo.
Isso é alcançado pela comunicação assíncrona entre agentes de software em endpoints de edge e um hub de gerenciamento que constituem o software de gerenciamento autônomo. As ações realizadas são baseadas na intenção do administrador, mas sem sua intervenção, mesmo durante a integração de novos endpoint.
Veja um exemplo: "Implemente esta aplicação em qualquer servidor de edge com OpenShift 4.2, 8 núcleos gratuitos, 2 GB de memória, 1 TB de armazenamento, fora de Toronto, no Canadá, que não esteja executando uma aplicação de propriedade do departamento ABCD."
Os agentes de software de edge decidem de forma autônoma se os endpoints de edge que representam atendem à intenção definida pelo administrador e, em caso afirmativo, iniciam automaticamente a instalação da aplicação. Os agentes de software verificam continuamente a validade do acordo ao longo do tempo. Por exemplo, se a versão do Red Hat OpenShift for atualizada posteriormente para a 4.3, o agente pode notificar o administrador de que o acordo não é mais válido ou pode encerrar automaticamente a aplicação, tudo sem iniciação ou intervenção do administrador.
Com o gerenciamento autônomo, um único administrador pode gerenciar dezenas de milhares de endpoints sem iniciação ou intervenção humana.
Sua casa está se tornando autônoma. Não é hora de seu software de gerenciamento fazer isso?
Este é realmente um momento incrível. A convergência de 5G, edge computing e IA vai desencadear um nível de inovação nunca antes visto. A IBM acredita que as empresas podem usar a TI na edge para viabilizar insights mais rápidos e ações, manter operações contínuas e proporcionar experiências do cliente novas.
Descubra como o gerenciamento autônomo de edge prepara os CIOs para aumentar a receita e a economia de custos em todos os setores, revolucionando as abordagens da edge computing.
Saiba como a edge computing pode revolucionar o gerenciamento de dados nos setores que operam em locais remotos. Explore as soluções da IBM para gerenciar dados de forma eficiente e segura na edge, reduzindo a latência e aumentando a eficiência operacional.
Descubra como a Innocens BV, em colaboração com a IBM® Cloud, utiliza a IA preditiva para reduzir drasticamente o tempo necessário para identificar recém-nascidos em risco de sepse. Esta solução de ponta aprimora os cuidados neonatais, viabilizando a intervenção precoce e salvando vidas.
Entenda os fundamentos da edge computing e saiba como ela aproxima o processamento dos dados e sua origem. Explore como a edge computing aumenta a eficiência operacional, reduz a latência e viabiliza tomadas de decisões mais inteligentes em tempo real em todos os setores.