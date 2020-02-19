Por que a edge computing precisa de gerenciamento autônomo

Conforme a computação se expande, a escala, a variabilidade e a taxa de mudança dos ambientes de edge apresentam um desafio para o qual os softwares de gerenciamento tradicionais não foram projetados. Foi originalmente desenvolvido para topologias centralizadas com muitos servidores (geralmente padronizados) em alguns data centers ou regiões de nuvem pública, com alterações infrequentes no ambiente.

Agora, com edge, você tem dezenas de milhares de servidores e centenas de milhares de dispositivos edge que são muito mais heterogêneos, implementados em milhares de locais remotos, com novos locais ou dispositivos de edge e servidores sendo continuamente adicionados. É quase impossível para um administrador entender a topologia e as diferenças relevantes, o que é crítico quando se tenta implementar novas aplicações na edge.

"Desenvolver uma estratégia de edge bem-sucedida requer levar em consideração a complexidade dos endpoints de gerenciamento e reconhecer que a escala e a variabilidade são drasticamente diferentes das implementações tradicionais em locais ou em nuvem pública."

White paper da IDC, patrocinado pela IBM, “The Importance of Effective Operations in Unlocking Edge IT Value”, janeiro de 2020