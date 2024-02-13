O desempenho das aplicações não é uma simples preocupação para a maioria das organizações; é um fator crítico para o sucesso dos negócios. Impulsionar o desempenho ideal das aplicações e, ao mesmo tempo, minimizar os custos tornou-se fundamental à medida que as organizações se esforçam para obter experiências positivas do usuário. Essas experiências podem construir ou destruir um negócio, e é por isso que priorizar o alto desempenho entre as aplicações é inegociável. O que é necessário é uma solução que não apenas proteja o desempenho de suas aplicações de missão crítica, mas também vá além por meio de custos reduzidos, eficiência de tempo e economia monetária.
Otimizar o desenvolvimento e o desempenho das aplicações é essencial em um mundo em que a experiência do usuário pode controlar a trajetória da empresa. O baixo desempenho de aplicações pode impactar negativamente uma organização e seus usuários podem ficar frustrados e desconfiados, fazendo com que abandonem o navio e até mesmo mudem para um concorrente. Uma série de problemas, desde gargalos de aplicações até latência de rede e bugs, podem causar problemas de desempenho dos aplicativos. Esforçar-se para otimizar o desempenho de aplicações significa adotar uma abordagem estratégica para aumentar a funcionalidade básica e a experiência geral do usuário.
Para otimizar o desempenho, as organizações precisarão lidar com as preocupações de desempenho dos aplicativos e também lidar com o aspecto crítico da redução de custos. Essa abordagem abre caminho para economias substanciais, alinhando a alocação de recursos com precisão com as demandas da aplicação. Existem três componentes essenciais que as organizações precisam dominar para alcançar o desempenho ideal das aplicações da maneira mais econômica possível.
Os métodos tradicionais de alocação de recursos estáticos geralmente levam a ineficiências, seja resultando em recursos subutilizados, recursos provisionados em excesso e, por outro lado, gargalos de desempenho. Em vez disso, as organizações precisam de uma solução que garanta que os recursos sejam alocados precisamente onde e quando são necessários, otimizando o desempenho sem gastos desnecessários de recursos.
As ferramentas de monitoramento tradicionais não conseguem acompanhar o ritmo das cargas de trabalho dinâmicas, incapazes de atender às demandas em evolução das aplicações. Para realmente garantir o desempenho contínuo das aplicações, as organizações devem adotar uma solução que analise automaticamente as cargas de trabalho das aplicações e faça ajustes em tempo real. Uma abordagem aprofundada, proativa e automática é importante, pois mitiga o risco de problemas de desempenho, proporcionando uma experiência perfeita e confiável para o usuário final.
O desvendar das complexidades de aplicações e infraestrutura ficou mais fácil com recursos avançados de observabilidade. Esse aspecto é crucial para a otimização do desempenho dos aplicativos, pois fornece insights em tempo real por meio de dados de alta fidelidade. Mas não é necessário um framework tradicional de observabilidade. Em vez disso, as organizações precisam aproveitar uma abordagem que proporcione aos usuários uma compreensão profunda de suas aplicações e permita a remediação automática de incidentes.
Ao alocar recursos dinamicamente onde e quando eles são necessários, as organizações podem otimizar o desempenho sem gastos desnecessários, enquanto o desempenho contínuo das aplicações promove a confiabilidade diante de demandas em constante evolução. Enquanto isso, a observabilidade em tempo real fornece insights profundos sobre o desempenho de uma aplicação, permitindo a identificação proativa e a resolução de problemas antes que eles afetem os usuários. O IBM Turbonomic é um facilitador essencial para o sucesso na otimização do desempenho da aplicação. E quando os usuários integram o Turbonomic com o IBM Instana, as organizações liberam uma solução abrangente que transcende fronteiras tradicionais e ferramentas de monitoramento de desempenho.
O Turbonomic revoluciona a otimização de desempenho de aplicações utilizando algoritmos de IA e aprendizado de máquina para analisar dados de desempenho em tempo real e fornecer insights sobre o tempo de resposta e o tempo de transação das aplicações. O Turbonomic se integra via API a todos os elementos do stack de tecnologia de uma organização, independentemente do provedor, e gera ações que resolvem problemas de desempenho. Os custos e a utilização de recursos também são otimizados simultaneamente à medida que as melhorias de desempenho são feitas.
Independentemente de os recursos de uma aplicação estarem subutilizados ou provisionados em excesso, o Turbonomic aloca dinamicamente esses recursos exatamente onde são necessários conforme a demanda muda, otimizando o desempenho e mantendo os custos baixos. O Turbonomic ajuda engenheiros, arquitetos e operadores de infraestrutura de nuvem a otimizar proativamente a CPU, a memória, o armazenamento e os recursos de rede de suas aplicações por meio da automação. Ao analisar continuamente as cargas de trabalho das aplicações e fazer ajustes em tempo real, o Turbonomic estabelece um desempenho contínuo das aplicações que mitiga problemas de desempenho, otimiza custos e proporciona uma experiência ao usuário final.
O Instana complementa os recursos do Turbonomic ao fornecer observabilidade avançada em tempo real sobre o desempenho da aplicação. Os recursos de monitoramento impulsionados por IA do Instana permitem que as organizações obtenham insights profundos sobre suas aplicações, que identificam possíveis problemas antes que eles afetem o desempenho. Os dashboards fáceis de usar do Instana permitem que as organizações tenham visibilidade das métricas de desempenho e levam em consideração as dependências de aplicação. Com remediação automática de incidentes e monitoramento proativo, o Instana garante o desempenho contínuo da aplicação do ponto de vista de APM e mantém uma experiência para o usuário final.
A combinação dos recursos do IBM Turbonomic e do IBM Instana cria uma experiência de usuário perfeita e otimiza o desempenho das aplicações e o uso de recursos, enquanto gerencia os custos de forma eficaz. As capacidades de gerenciamento de recursos de TI do Turbonomic garantem que os recursos de TI sejam continuamente otimizados em tempo real, alinhando-se à demanda da aplicação sem provisionamento excessivo ou insuficiente. Ao automatizar de forma inteligente as ações críticas e otimizar os recursos em ambientes híbridos e multinuvem, o Turbonomic maximiza o desempenho das aplicações e minimiza os custos.
Enquanto isso, a plataforma de observabilidade em tempo real totalmente automatizada do Instana fornece dados contínuos de alta fidelidade e rastreios de ponta a ponta, capacitando DevOps, SRE, engenheiros de plataforma, Operações de TI e desenvolvimento para acessar os dados necessários com insights contextuais. Essa visibilidade em tempo real permite a identificação proativa e a resolução de problemas de desempenho, o que gera uma experiência de usuário final tranquila e confiável. Com o Turbonomic e o Instana, não há mais solução de problemas ou usuários finais com largura de banda baixa, pois eles fornecem às organizações uma solução abrangente que resolve a causa raiz dos problemas de desempenho de suas aplicações. Essas soluções criam uma solução ainda mais forte em conjunto, otimizando o desempenho, simplificando as operações e impulsionando a eficiência de custos, permitindo, em última análise, que as empresas alcancem seus objetivos.
