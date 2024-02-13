Para otimizar o desempenho, as organizações precisarão lidar com as preocupações de desempenho dos aplicativos e também lidar com o aspecto crítico da redução de custos. Essa abordagem abre caminho para economias substanciais, alinhando a alocação de recursos com precisão com as demandas da aplicação. Existem três componentes essenciais que as organizações precisam dominar para alcançar o desempenho ideal das aplicações da maneira mais econômica possível.

1. Alocação dinâmica de recursos

Os métodos tradicionais de alocação de recursos estáticos geralmente levam a ineficiências, seja resultando em recursos subutilizados, recursos provisionados em excesso e, por outro lado, gargalos de desempenho. Em vez disso, as organizações precisam de uma solução que garanta que os recursos sejam alocados precisamente onde e quando são necessários, otimizando o desempenho sem gastos desnecessários de recursos.

2. Desempenho contínuo das aplicações

As ferramentas de monitoramento tradicionais não conseguem acompanhar o ritmo das cargas de trabalho dinâmicas, incapazes de atender às demandas em evolução das aplicações. Para realmente garantir o desempenho contínuo das aplicações, as organizações devem adotar uma solução que analise automaticamente as cargas de trabalho das aplicações e faça ajustes em tempo real. Uma abordagem aprofundada, proativa e automática é importante, pois mitiga o risco de problemas de desempenho, proporcionando uma experiência perfeita e confiável para o usuário final.

3. Observabilidade em tempo real

O desvendar das complexidades de aplicações e infraestrutura ficou mais fácil com recursos avançados de observabilidade. Esse aspecto é crucial para a otimização do desempenho dos aplicativos, pois fornece insights em tempo real por meio de dados de alta fidelidade. Mas não é necessário um framework tradicional de observabilidade. Em vez disso, as organizações precisam aproveitar uma abordagem que proporcione aos usuários uma compreensão profunda de suas aplicações e permita a remediação automática de incidentes.

Ao alocar recursos dinamicamente onde e quando eles são necessários, as organizações podem otimizar o desempenho sem gastos desnecessários, enquanto o desempenho contínuo das aplicações promove a confiabilidade diante de demandas em constante evolução. Enquanto isso, a observabilidade em tempo real fornece insights profundos sobre o desempenho de uma aplicação, permitindo a identificação proativa e a resolução de problemas antes que eles afetem os usuários. O IBM Turbonomic é um facilitador essencial para o sucesso na otimização do desempenho da aplicação. E quando os usuários integram o Turbonomic com o IBM Instana, as organizações liberam uma solução abrangente que transcende fronteiras tradicionais e ferramentas de monitoramento de desempenho.