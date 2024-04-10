O futuro da entrega de aplicações começa com a modernização

A IDC estima que 750 milhões de sistemas nativos da nuvem serão construídos até 2025. Onde e como essas aplicações são implementadas afetará o tempo de lançamento no mercado e a realização de valor. A realidade é que os cenários de aplicações são complexos e desafiam as empresas a manter e modernizar a infraestrutura existente, ao mesmo tempo em que fornecem novas funcionalidades nativas da nuvem. Três em cada quatro executivos relataram sistemas díspares em suas organizações e que a falta de habilidades, recursos e práticas operacionais comuns desafiam os objetivos comerciais.
Os executivos sabem que precisam modernizar. Na verdade, 83% dos executivos de TI sentem que a modernização é central na estratégia da organização, mas apenas 27% afirmam que a organização modernizou os fluxos de trabalho necessários (incluindo aplicações, dados e sistemas subjacentes). Está claro, no entanto, que os CIOs que priorizam a modernização obtêm maiores retornos da transformação de negócios.
O software tornou-se a salvação de todos os domínios. O efeito aumentou exponencialmente com o advento da IA, ML, nuvem híbrida, DevSecOps, e há mais avanços por vir. As organizações devem acompanhar a tecnologia dos dias de hoje para que possam inovar e satisfazer as necessidades em constante mudança dos clientes.
Cada organização está tentando se destacar adotando práticas modernas e inovadoras de software, não apenas para crescer, mas para sobreviver. Muitas organizações desapareceram do mapa da tecnologia por não conseguirem se adaptar e adotar a inovação rapidamente.
O mundo está mudando rapidamente e a tecnologia é a maior facilitadora dessa mudança. As organizações precisam de flexibilidade total para lidar com questões importantes, como:
Se suas respostas forem negativas às perguntas acima, você está perdendo terreno para seus concorrentes. Adote ferramentas de desenvolvedor e processos ágeis para aumentar sua velocidade e ajudar a lidar com esses problemas.
A redução dos custos de produção ajuda a impulsionar a agilidade, realinhando-a com as novas metas de negócios mais cedo. É crucial que você economize custos em tudo: a automação ajudará a agilizar a implementação de recursos, ciclos de feedback mais rápidos, menos tempos de espera e coordenação, frameworks de teste de alta qualidade, plataformas resilientes, upgrades fáceis e rápidos, downtime zero, entre outros.
Além dos métodos tradicionais de redução de custos, lidar com a sustentabilidade surgiu como uma parte essencial das abordagens modernas de redução de custos. Até 2027, 25% dos CIOs terão sua remuneração vinculada ao impacto de sua tecnologia sustentável.
A modernização pode lidar de forma substancial com as metas de sustentabilidade. Reduzir sua dependência de hardware, aumentar o uso de infraestrutura autoprovisionada e aproveitar componentes e módulos reutilizáveis são formas concretas de melhorar seu impacto no meio ambiente.
Todos os lançamentos legados são inerentemente arriscados devido a um ciclo de lançamento mais longo. Os riscos de não modernizar suas aplicações incluem o aumento do downtime, combinado com um tempo de resposta limitado e lento às necessidades rápidas dos clientes. Downtimes e lançamentos lentos podem ter um enorme impacto na economia da organização e prejudicar relacionamentos com os clientes. Suas aplicações existentes também formam uma grande parte da dívida técnica da sua organização, com arquiteturas e processos de desenvolvimento monolíticos. E, em muitos casos, faltam desenvolvedores experientes que saibam como atualizá-los e criá-los.
Em uma pesquisa, 41% dos entrevistados selecionaram "Reduzir dívidas de tecnologia/Atualizar sistemas legados" como a principal prioridade. A dívida técnica também é muito cara e incorre com o tempo. Por exemplo, o custo da dívida técnica nos EUA era de US$1,52 trilhão em 2022.
As funcionalidades reluzentes ganham destaque, enquanto a dívida técnica é empurrada para o fundo da fila. Gradualmente, a dívida técnica impede o desenvolvimento de novas funcionalidades, aumentando o risco e o custo para realizar as correções.
A modernização do tempo de execução é um grande passo para reduzir esses problemas. Ela precisa de uma configuração mínima. Ela está preparada para o futuro, permitindo uma progressão fácil para contêineres e microsserviços.
Uma verdade está surgindo nos setores de software: uma boa experiência do desenvolvedor leva a uma ótima experiência do cliente.
Até 2026, aproximadamente 80% das organizações de engenharia de software estabelecerão equipes de plataforma como provedores internos de serviços, componentes e ferramentas reutilizáveis para a entrega de aplicações. Muitas organizações estão concentrando seus esforços em melhorar a experiência do desenvolvedor para se tornarem mais ágeis e responsivas.
Isso também reduz a carga cognitiva e conecta a moral dos desenvolvedores com o valor do negócio. As poucas áreas que produzem ótimos resultados são a eliminação de arquiteturas complexas, o aumento do uso de ferramentas e processos de desenvolvimento modernos e a criação de plataformas internas com componentes configuráveis reutilizáveis.
O IBM Cloud Pak for Applications (CP4Apps) oferece um conjunto completo de serviços de aplicação em nuvem híbrida, proporcionando máxima flexibilidade para implementações, criação de novas aplicações nativas da nuvem, refatoração e mudança de plataforma de aplicações existentes. Ele ajuda você em sua jornada de modernização de aplicações, fornecendo os seguintes benefícios:
O IBM Cloud Pak for Applications (CP4Apps) oferece um conjunto abrangente de produtos e funcionalidades integrados que ajudam as organizações a modernizar continuamente suas aplicações existentes e a inovar com novos microsserviços nativos da nuvem:
Vamos dar uma olhada nas letras miúdas:
Agora, vamos dar uma olhada no IBM WebSphere Liberty, um dos tempos de execução disponíveis no CP4Apps. É um tempo de execução Java leve e rápido. Os principais benefícios do Liberty incluem:
Média de benefícios anuais por organização:
|Categoria
|Por organização
|Benefícios para o desenvolvedor
|USD 11.795.139
|Benefícios para a equipe
|USD 2.435.714
|Benefícios de produtividade empresarial
|USD 630.070
|Economia de custos de TI
|USD 630.070
|Economia total de custos
|USD 15.573.597
Os clientes do Cloud Pak for Applications estão animados com os benefícios que estão obtendo do Liberty para suas atividades de modernização:
