O futuro da entrega de aplicações começa com a modernização

1. Acesso a novas inovações de software:

O software tornou-se a salvação de todos os domínios. O efeito aumentou exponencialmente com o advento da IA, ML, nuvem híbrida, DevSecOps, e há mais avanços por vir. As organizações devem acompanhar a tecnologia dos dias de hoje para que possam inovar e satisfazer as necessidades em constante mudança dos clientes.

Cada organização está tentando se destacar adotando práticas modernas e inovadoras de software, não apenas para crescer, mas para sobreviver. Muitas organizações desapareceram do mapa da tecnologia por não conseguirem se adaptar e adotar a inovação rapidamente.

2. Maior velocidade e agilidade:

O mundo está mudando rapidamente e a tecnologia é a maior facilitadora dessa mudança. As organizações precisam de flexibilidade total para lidar com questões importantes, como:

Em quanto tempo você pode testar sua hipótese (como quantas regiões geográficas ou quais personas de usuários)? Com que rapidez as funcionalidades podem ser lançadas no mercado (do conceito à produção) e vencer a concorrência? Como você pode mudar de forma eficiente em resposta às mudanças nas condições do mercado? Como você pode obter valor da sua inovação mais cedo? Como você pode continuar inovando de forma consistente e, ao mesmo tempo, gerar valor? Qual é a eficiência do seu processo de liberação?

Se suas respostas forem negativas às perguntas acima, você está perdendo terreno para seus concorrentes. Adote ferramentas de desenvolvedor e processos ágeis para aumentar sua velocidade e ajudar a lidar com esses problemas.

3. Entrega de valor e redução de custos comerciais

A redução dos custos de produção ajuda a impulsionar a agilidade, realinhando-a com as novas metas de negócios mais cedo. É crucial que você economize custos em tudo: a automação ajudará a agilizar a implementação de recursos, ciclos de feedback mais rápidos, menos tempos de espera e coordenação, frameworks de teste de alta qualidade, plataformas resilientes, upgrades fáceis e rápidos, downtime zero, entre outros.

Além dos métodos tradicionais de redução de custos, lidar com a sustentabilidade surgiu como uma parte essencial das abordagens modernas de redução de custos. Até 2027, 25% dos CIOs terão sua remuneração vinculada ao impacto de sua tecnologia sustentável.

A modernização pode lidar de forma substancial com as metas de sustentabilidade. Reduzir sua dependência de hardware, aumentar o uso de infraestrutura autoprovisionada e aproveitar componentes e módulos reutilizáveis são formas concretas de melhorar seu impacto no meio ambiente.

4. Risco e dívida técnica reduzidos:

Todos os lançamentos legados são inerentemente arriscados devido a um ciclo de lançamento mais longo. Os riscos de não modernizar suas aplicações incluem o aumento do downtime, combinado com um tempo de resposta limitado e lento às necessidades rápidas dos clientes. Downtimes e lançamentos lentos podem ter um enorme impacto na economia da organização e prejudicar relacionamentos com os clientes. Suas aplicações existentes também formam uma grande parte da dívida técnica da sua organização, com arquiteturas e processos de desenvolvimento monolíticos. E, em muitos casos, faltam desenvolvedores experientes que saibam como atualizá-los e criá-los.

Em uma pesquisa, 41% dos entrevistados selecionaram "Reduzir dívidas de tecnologia/Atualizar sistemas legados" como a principal prioridade. A dívida técnica também é muito cara e incorre com o tempo. Por exemplo, o custo da dívida técnica nos EUA era de US$1,52 trilhão em 2022.

As funcionalidades reluzentes ganham destaque, enquanto a dívida técnica é empurrada para o fundo da fila. Gradualmente, a dívida técnica impede o desenvolvimento de novas funcionalidades, aumentando o risco e o custo para realizar as correções.

A modernização do tempo de execução é um grande passo para reduzir esses problemas. Ela precisa de uma configuração mínima. Ela está preparada para o futuro, permitindo uma progressão fácil para contêineres e microsserviços.

5. Experiência do desenvolvedor:

Uma verdade está surgindo nos setores de software: uma boa experiência do desenvolvedor leva a uma ótima experiência do cliente.

Até 2026, aproximadamente 80% das organizações de engenharia de software estabelecerão equipes de plataforma como provedores internos de serviços, componentes e ferramentas reutilizáveis para a entrega de aplicações. Muitas organizações estão concentrando seus esforços em melhorar a experiência do desenvolvedor para se tornarem mais ágeis e responsivas.

Isso também reduz a carga cognitiva e conecta a moral dos desenvolvedores com o valor do negócio. As poucas áreas que produzem ótimos resultados são a eliminação de arquiteturas complexas, o aumento do uso de ferramentas e processos de desenvolvimento modernos e a criação de plataformas internas com componentes configuráveis reutilizáveis.