O futuro da entrega de aplicações começa com a modernização

A IDC estima que 750 milhões de sistemas nativos da nuvem serão construídos até 2025. Onde e como essas aplicações são implementadas afetará o tempo de lançamento no mercado e a realização de valor. A realidade é que os cenários de aplicações são complexos e desafiam as empresas a manter e modernizar a infraestrutura existente, ao mesmo tempo em que fornecem novas funcionalidades nativas da nuvem. Três em cada quatro executivos relataram sistemas díspares em suas organizações e que a falta de habilidades, recursos e práticas operacionais comuns desafiam os objetivos comerciais.

Os executivos sabem que precisam modernizar. Na verdade, 83% dos executivos de TI sentem que a modernização é central na estratégia da organização, mas apenas 27% afirmam que a organização modernizou os fluxos de trabalho necessários (incluindo aplicações, dados e sistemas subjacentes). Está claro, no entanto, que os CIOs que priorizam a modernização obtêm maiores retornos da transformação de negócios.

Os CIOs podem permitir a modernização de aplicações por meio de vários fatores

1. Acesso a novas inovações de software:

O software tornou-se a salvação de todos os domínios. O efeito aumentou exponencialmente com o advento da IA, ML, nuvem híbrida, DevSecOps, e há mais avanços por vir. As organizações devem acompanhar a tecnologia dos dias de hoje para que possam inovar e satisfazer as necessidades em constante mudança dos clientes.

Cada organização está tentando se destacar adotando práticas modernas e inovadoras de software, não apenas para crescer, mas para sobreviver. Muitas organizações desapareceram do mapa da tecnologia por não conseguirem se adaptar e adotar a inovação rapidamente.

2. Maior velocidade e agilidade:

O mundo está mudando rapidamente e a tecnologia é a maior facilitadora dessa mudança. As organizações precisam de flexibilidade total para lidar com questões importantes, como:

  1. Em quanto tempo você pode testar sua hipótese (como quantas regiões geográficas ou quais personas de usuários)?
  2. Com que rapidez as funcionalidades podem ser lançadas no mercado (do conceito à produção) e vencer a concorrência?
  3. Como você pode mudar de forma eficiente em resposta às mudanças nas condições do mercado?
  4. Como você pode obter valor da sua inovação mais cedo?
  5. Como você pode continuar inovando de forma consistente e, ao mesmo tempo, gerar valor?
  6. Qual é a eficiência do seu processo de liberação?

Se suas respostas forem negativas às perguntas acima, você está perdendo terreno para seus concorrentes. Adote ferramentas de desenvolvedor e processos ágeis para aumentar sua velocidade e ajudar a lidar com esses problemas.

3. Entrega de valor e redução de custos comerciais

A redução dos custos de produção ajuda a impulsionar a agilidade, realinhando-a com as novas metas de negócios mais cedo. É crucial que você economize custos em tudo: a automação ajudará a agilizar a implementação de recursos, ciclos de feedback mais rápidos, menos tempos de espera e coordenação, frameworks de teste de alta qualidade, plataformas resilientes, upgrades fáceis e rápidos, downtime zero, entre outros.

Além dos métodos tradicionais de redução de custos, lidar com a sustentabilidade surgiu como uma parte essencial das abordagens modernas de redução de custos. Até 2027, 25% dos CIOs terão sua remuneração vinculada ao impacto de sua tecnologia sustentável.

A modernização pode lidar de forma substancial com as metas de sustentabilidade. Reduzir sua dependência de hardware, aumentar o uso de infraestrutura autoprovisionada e aproveitar componentes e módulos reutilizáveis são formas concretas de melhorar seu impacto no meio ambiente.

4. Risco e dívida técnica reduzidos:

Todos os lançamentos legados são inerentemente arriscados devido a um ciclo de lançamento mais longo. Os riscos de não modernizar suas aplicações incluem o aumento do downtime, combinado com um tempo de resposta limitado e lento às necessidades rápidas dos clientes. Downtimes e lançamentos lentos podem ter um enorme impacto na economia da organização e prejudicar relacionamentos com os clientes. Suas aplicações existentes também formam uma grande parte da dívida técnica da sua organização, com arquiteturas e processos de desenvolvimento monolíticos. E, em muitos casos, faltam desenvolvedores experientes que saibam como atualizá-los e criá-los.

Em uma pesquisa, 41% dos entrevistados selecionaram "Reduzir dívidas de tecnologia/Atualizar sistemas legados" como a principal prioridade. A dívida técnica também é muito cara e incorre com o tempo. Por exemplo, o custo da dívida técnica nos EUA era de US$1,52 trilhão em 2022.

As funcionalidades reluzentes ganham destaque, enquanto a dívida técnica é empurrada para o fundo da fila. Gradualmente, a dívida técnica impede o desenvolvimento de novas funcionalidades, aumentando o risco e o custo para realizar as correções.

A modernização do tempo de execução é um grande passo para reduzir esses problemas. Ela precisa de uma configuração mínima. Ela está preparada para o futuro, permitindo uma progressão fácil para contêineres e microsserviços.

5. Experiência do desenvolvedor:

Uma verdade está surgindo nos setores de software: uma boa experiência do desenvolvedor leva a uma ótima experiência do cliente.

Até 2026, aproximadamente 80% das organizações de engenharia de software estabelecerão equipes de plataforma como provedores internos de serviços, componentes e ferramentas reutilizáveis para a entrega de aplicações. Muitas organizações estão concentrando seus esforços em melhorar a experiência do desenvolvedor para se tornarem mais ágeis e responsivas.

Isso também reduz a carga cognitiva e conecta a moral dos desenvolvedores com o valor do negócio. As poucas áreas que produzem ótimos resultados são a eliminação de arquiteturas complexas, o aumento do uso de ferramentas e processos de desenvolvimento modernos e a criação de plataformas internas com componentes configuráveis reutilizáveis.

IBM DevOps

O que é DevOps?

Andrea Crawford explica o que é DevOps, seu valor e como suas práticas e ferramentas ajudam você a migrar suas aplicações por todo o pipeline de entrega de software, desde a concepção até a produção. Conduzido pelos principais líderes da IBM, o conteúdo foi concebido para ajudar os líderes empresariais a adquirir o conhecimento necessário para priorizar os investimentos em IA que podem estimular o crescimento.
Explore o DevOps

Adote a tecnologia e as ferramentas certas para o sucesso

O IBM Cloud Pak for Applications (CP4Apps) oferece um conjunto completo de serviços de aplicação em nuvem híbrida, proporcionando máxima flexibilidade para implementações, criação de novas aplicações nativas da nuvem, refatoração e mudança de plataforma de aplicações existentes. Ele ajuda você em sua jornada de modernização de aplicações, fornecendo os seguintes benefícios:

O IBM Cloud Pak for Applications (CP4Apps) oferece um conjunto abrangente de produtos e funcionalidades integrados que ajudam as organizações a modernizar continuamente suas aplicações existentes e a inovar com novos microsserviços nativos da nuvem:

  • Tempos de execução completos com compatibilidade com VMs e contêineres para aplicações Java
  • Ferramentas impulsionadas por IA para refatorar aplicativos: Transformation Advisor, Mono2Micro, Migration Toolkit
  • Plataforma baseada no Kubernetes (OpenShift) compatível com a nuvem e no local

Vamos dar uma olhada nas letras miúdas:

  • Tempos de execução de aplicações de sua escolha, como IBM WebSphere Application Server (WAS), IBM WAS ND, IBM WebSphere Liberty, Open Liberty, Red Hat JBoss EAP, Quarkus, Tomcat e muito mais
  • Frameworks e tecnologias como Red Hat Data Grid, Node.js, OpenJDK, Spring Boot e muito mais
  • Ferramentas de modernização de aplicações, incluindo IBM Transformation Advisor, IBM Mono2Micro, IBM WebSphere Migration Tool Kit e Red Hat Migration Tool Kit for Applications
  • Plataforma de contêineres do Kubernetes de código aberto Red Hat OpenShift

Agora, vamos dar uma olhada no IBM WebSphere Liberty, um dos tempos de execução disponíveis no CP4Apps. É um tempo de execução Java leve e rápido. Os principais benefícios do Liberty incluem:

  • Tenha um tempo de início mais rápido com escala sob demanda: com o “InstantOn“, que oferece tempos de lançamento para aplicações 10 vezes mais rápidas que o Java padrão. O Liberty InstantOn também é ideal para arquiteturas de aplicações sem servidor e orientadasa eventos, permitindo um rápido aumento e redução deescala com base na demanda.
  • Elimine a dívida técnica e reduza o tempo médio de recuperação com Zero Migration: o Liberty é o único tempo de execução Java que permite manter a versão mais recente sem o novo código ou configuração e sem o custo de migração ou downtime não planejado. Ele também ajuda a minimizar a dívida técnica.
  • Conecte em qualquer lugar: o Liberty é compatível com diversas aplicações/arquiteturas: monólitos, macrosserviços ou microsserviços
  • Aumente a produtividade e reduza os custos

Média de benefícios anuais por organização:

CategoriaPor organização
Benefícios para o desenvolvedor USD 11.795.139
Benefícios para a equipeUSD 2.435.714
Benefícios de produtividade empresarialUSD 630.070
Economia de custos de TIUSD 630.070
Economia total de custosUSD 15.573.597
Os clientes do Cloud Pak for Applications estão animados com os benefícios que estão obtendo do Liberty para suas atividades de modernização:

  • Capacidade de entrar no mercado mais rapidamente, organização de seguros:Um grande benefício é que podemos entrar no mercado mais rápido porque o Liberty é leve. Minha organização consegue desenvolver soluções e recursos mais rapidamente.”
  • Eficiência de custos a partir da abordagem baseada em contêineres, organização financeira:A principal vantagem que encontramos é uma maior eficiência da infraestrutura ao transferir as cargas de trabalho para o Liberty. Conseguimos reduzir a infraestrutura em 50%. Foi uma grande mudança em relação aos servidores tradicionais

Trabalhe conosco para entregar um cenário de aplicações que se transforma com sua empresa.

 

