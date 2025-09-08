Mas, embora a integração seja crítica para liberar o valor da IA, apenas 40% dos CIOs se sentem totalmente preparados para gerenciar e integrar a tecnologia de IA a seus negócios existentes1. Muitos agentes e assistentes de IA atualmente operam em silos, o que pode ser uma barreira para passar de uma adoção fragmentada para mecanismos sistemáticos de IA agêntica.
O valor dos sistemas agênticos está na interatividade entre vários agentes. Os agentes de IA podem começar a trabalhar juntos para realizar tarefas, de modo que as pessoas possam se concentrar em trabalhos mais estratégicos e de alto valor. O IBM watsonx Orchestrate pode ajudar a integrar, conectar e gerenciar todos os seus agentes de IA em um só lugar, e a criar sistemas agênticos de vários agentes de IA para ajudar a realizar mais trabalho.
À medida que a IA se torna mais fundamental em sua empresa, as barreiras ao uso de agentes e assistentes de IA caem significativamente, criando um ambiente em que pessoas com pouca ou nenhuma habilidade em tecnologia podem criar agentes de IA para fluxos de trabalho individuais, e as organizações devem se preparar para isso.
É importante garantir que seus funcionários tenham o treinamento e o suporte adequados não apenas para usar a IA, mas também para usá-la para gerar o máximo impacto. Defenda ferramentas de IA que sejam centradas no ser humano e faça essa determinação com métricas que não se baseiem apenas em resultados de negócios.
Primeiro, entenda se suas ferramentas de IA estão proporcionando facilidade de uso e liberando sua equipe de tarefas repetitivas. Em seguida, calcule o percentual de usuários de IA em sua organização, acompanhe a frequência do uso de IA no trabalho diário e atribua uma pontuação de atrito ser humano-máquina à tarefa em que a IA é usada.
Ao se preparar para suas ambições como CIO em um futuro que prioriza a IA, lembre-se de que os itens a seguir podem ajudá-lo a romper o paradoxo da produtividade e obter retornos mais altos com a IA.
Saiba mais sobre como a IBM pode ajudar você a orquestrar e governar agentes e assistentes de IA em toda a sua empresa.
