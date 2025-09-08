À medida que a IA se torna mais fundamental em sua empresa, as barreiras ao uso de agentes e assistentes de IA caem significativamente, criando um ambiente em que pessoas com pouca ou nenhuma habilidade em tecnologia podem criar agentes de IA para fluxos de trabalho individuais, e as organizações devem se preparar para isso.



É importante garantir que seus funcionários tenham o treinamento e o suporte adequados não apenas para usar a IA, mas também para usá-la para gerar o máximo impacto. Defenda ferramentas de IA que sejam centradas no ser humano e faça essa determinação com métricas que não se baseiem apenas em resultados de negócios.



Primeiro, entenda se suas ferramentas de IA estão proporcionando facilidade de uso e liberando sua equipe de tarefas repetitivas. Em seguida, calcule o percentual de usuários de IA em sua organização, acompanhe a frequência do uso de IA no trabalho diário e atribua uma pontuação de atrito ser humano-máquina à tarefa em que a IA é usada.