Integração da IA com outras ferramentas

Os agentes de IA são mais impactantes quando trabalham com ferramentas, aplicações e automações existentes.

Mas, embora a integração seja crítica para liberar o valor da IA, apenas 40% dos CIOs se sentem totalmente preparados para gerenciar e integrar a tecnologia de IA a seus negócios existentes1. Muitos agentes e assistentes de IA atualmente operam em silos, o que pode ser uma barreira para passar de uma adoção fragmentada para mecanismos sistemáticos de IA agêntica.
O valor dos sistemas agênticos está na interatividade entre vários agentes. Os agentes de IA podem começar a trabalhar juntos para realizar tarefas, de modo que as pessoas possam se concentrar em trabalhos mais estratégicos e de alto valor. O IBM watsonx Orchestrate pode ajudar a integrar, conectar e gerenciar todos os seus agentes de IA em um só lugar, e a criar sistemas agênticos de vários agentes de IA para ajudar a realizar mais trabalho.

Integração da IA com seres humanos

À medida que a IA se torna mais fundamental em sua empresa, as barreiras ao uso de agentes e assistentes de IA caem significativamente, criando um ambiente em que pessoas com pouca ou nenhuma habilidade em tecnologia podem criar agentes de IA para fluxos de trabalho individuais, e as organizações devem se preparar para isso.

É importante garantir que seus funcionários tenham o treinamento e o suporte adequados não apenas para usar a IA, mas também para usá-la para gerar o máximo impacto. Defenda ferramentas de IA que sejam centradas no ser humano e faça essa determinação com métricas que não se baseiem apenas em resultados de negócios.

Primeiro, entenda se suas ferramentas de IA estão proporcionando facilidade de uso e liberando sua equipe de tarefas repetitivas. Em seguida, calcule o percentual de usuários de IA em sua organização, acompanhe a frequência do uso de IA no trabalho diário e atribua uma pontuação de atrito ser humano-máquina à tarefa em que a IA é usada.

Você está pronto para a transformação?

Você estabeleceu princípios de IA responsável?
Estabelecer proteções é crucial à medida que a IA se torna parte integrante da forma como a sua empresa opera. Defina práticas de IA responsável, instrua suas equipes e mantenha os seres humanos informados em todas as etapas.
Qual percentual de funcionários é treinado em fundamentos de IA?
De acordo com um estudo do IBM Institute for Business Value, os CEOs disseram que 31% de sua força de trabalho precisará de mais treinamento e requalificação nos próximos três anos. Ao reimaginar os processos e remover os gargalos, identifique onde seu pessoal precisará de aprimoramento e use o treinamento fundamental de IA disponível.
Seus CXOs estão participando de conselhos ou forças-tarefa de IA?
As iniciativas de IA podem se tornar rapidamente fragmentadas e ineficazes sem uma coordenação estratégica. Os conselhos de IA podem ajudar a definir a estratégia de IA alinhada à sua empresa, estabelecer políticas e facilitar o compartilhamento de conhecimento.
Você está reinventando seus processos de negócios para a IA?
Ao aprimorar e reimaginar os processos antes de automatizar ou adicionar agentes de IA, você aumentará a produtividade além das expectativas iniciais e gerará mais valor.

Considerações finais

Ao se preparar para suas ambições como CIO em um futuro que prioriza a IA, lembre-se de que os itens a seguir podem ajudá-lo a romper o paradoxo da produtividade e obter retornos mais altos com a IA.

  • Identifique as fraquezas ou gargalos na sua organização que podem ser resolvidos com agentes ou assistentes de IA.
  • Seja disciplinados quanto a onde adotar a IA; resista ao medo de perder (FOMO) da IA.
  • Integre sua IA com seus diversos ecossistemas.
  • Conecte sua IA a seus dados, aplicações, ferramentas e funcionários existentes.
Dê o próximo passo

Saiba mais sobre como a IBM pode ajudar você a orquestrar e governar agentes e assistentes de IA em toda a sua empresa.

