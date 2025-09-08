Três ações para ampliar o impacto de sua IA agêntica

Ferramentas de IA, como copilotos, assistentes e agentes, prometem revolucionar a produtividade, mas muitas organizações enfrentam um paradoxo preocupante. Em vez de simplificar os fluxos de trabalho, a IA mal implementada pode atrapalhar as equipes, criando desafios para os líderes de negócios encarregados de transformar os processos e, ao mesmo tempo, gerar retornos.



Para os CIOs, esse é um momento crucial. A próxima evolução da IA (agentes autônomos e orientados por resultados) tem o potencial de romper esse paradoxo. Esses sistemas podem executar tarefas complexas, liberar novas eficiências e fornecer valor comercial transformador. O sucesso requer mais do que a adoção de tecnologia; ele exige intencionalidade, alinhando a IA com fluxos de trabalho, dados e objetivos estratégicos.



À medida que a IA evolui de uma iniciativa tecnológica para uma oportunidade em toda a empresa, os CIOs devem liderar o processo, garantindo que a IA certa seja aplicada aos desafios certos.