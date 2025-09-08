Várias portas brancas encostadas umas nas outras, formando um padrão circular que impossibilita o uso prático dessas portas

Três ações para ampliar o impacto de sua IA agêntica

Encontre seu problema primeiro

IA com uma visão clara

Não isole sua IA

O momento do CIO

Do paradoxo à transformação de negócios

Ferramentas de IA, como copilotos, assistentes e agentes, prometem revolucionar a produtividade, mas muitas organizações enfrentam um paradoxo preocupante. Em vez de simplificar os fluxos de trabalho, a IA mal implementada pode atrapalhar as equipes, criando desafios para os líderes de negócios encarregados de transformar os processos e, ao mesmo tempo, gerar retornos.

Para os CIOs, esse é um momento crucial. A próxima evolução da IA (agentes autônomos e orientados por resultados) tem o potencial de romper esse paradoxo. Esses sistemas podem executar tarefas complexas, liberar novas eficiências e fornecer valor comercial transformador. O sucesso requer mais do que a adoção de tecnologia; ele exige intencionalidade, alinhando a IA com fluxos de trabalho, dados e objetivos estratégicos.

À medida que a IA evolui de uma iniciativa tecnológica para uma oportunidade em toda a empresa, os CIOs devem liderar o processo, garantindo que a IA certa seja aplicada aos desafios certos.
Muitas organizações lutam para preencher a lacuna entre a ambição da IA e a implementação prática.
Shobhit Varshney

Especialista em dados e IA

Três desafios críticos

Explore os três desafios críticos que os CIOs enfrentam para maximizar o impacto da IA agêntica — e como superá-los para entregar resultados significativos.
Winning the AI long game , Bussiness Insider e IBM, 14 de maio de 2025.

 