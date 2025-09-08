Três ações para ampliar o impacto de sua IA agêntica

Ferramentas de IA, como copilotos, assistentes e agentes, prometem revolucionar a produtividade, mas muitas organizações enfrentam um paradoxo preocupante. Em vez de simplificar os fluxos de trabalho, a IA mal implementada pode atrapalhar as equipes, criando desafios para os líderes de negócios encarregados de transformar os processos e, ao mesmo tempo, gerar retornos.
Para os CIOs, esse é um momento crucial. A próxima evolução da IA (agentes autônomos e orientados por resultados) tem o potencial de romper esse paradoxo. Esses sistemas podem executar tarefas complexas, liberar novas eficiências e fornecer valor comercial transformador. O sucesso requer mais do que a adoção de tecnologia; ele exige intencionalidade, alinhando a IA com fluxos de trabalho, dados e objetivos estratégicos.
À medida que a IA evolui de uma iniciativa tecnológica para uma oportunidade em toda a empresa, os CIOs devem liderar o processo, garantindo que a IA certa seja aplicada aos desafios certos.
Shobhit Varshney
Especialista em dados e IA
Explore os três desafios críticos que os CIOs enfrentam para maximizar o impacto da IA agêntica — e como superá-los para entregar resultados significativos.
©Copyright IBM Corporation 2025.
IBM, o logotipo da IBM, IBM Consulting e IBM watsonx Orchestrate são marcas comerciais ou marcas registradas da International Business Machines Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Outros nomes de produtos e serviços podem ser marcas comerciais da IBM ou de outras empresas. Há uma lista atualizada das marcas registradas da IBM disponível em ibm.com/legal/copytrade. As informações neste documento são fornecidas "no estado em que se encontram", sem nenhuma garantia, expressa ou implícita, incluindo nenhuma garantia de comercialização, adequação a uma finalidade específica e nenhuma garantia ou condição de não violação. Os produtos da IBM são garantidos de acordo com os termos e condições dos contratos sob os quais são fornecidos.
1 “Winning the AI long game“ , Bussiness Insider e IBM, 14 de maio de 2025.