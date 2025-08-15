A IBM e a Microsoft estão bem posicionadas para atender os clientes na jornada de transformação com uma abordagem aberta e colaborativa para impulsionar resultados de negócios positivos.

Juntas, ajudamos nossos clientes a implementar e governar a IA generativa com soluções que abrangem múltiplos modelos em ambientes de nuvem híbrida. Nossas equipes oferecem uma rede robusta de parceiros com profissionais de grande conhecimento do setor e especialistas em multinuvem.