A IBM e a Microsoft estão bem posicionadas para atender os clientes na jornada de transformação com uma abordagem aberta e colaborativa para impulsionar resultados de negócios positivos.
Juntas, ajudamos nossos clientes a implementar e governar a IA generativa com soluções que abrangem múltiplos modelos em ambientes de nuvem híbrida. Nossas equipes oferecem uma rede robusta de parceiros com profissionais de grande conhecimento do setor e especialistas em multinuvem.
Os clientes podem acessar diretamente a crescente lista de ofertas de SaaS e gerenciadas pelo cliente da IBM, incluindo software de IA, nuvem e automação no Azure Marketplace. A IBM Consulting disponibiliza mais de 80 ofertas no mercado.
IBM Software—Azure Marketplace
A IBM, a Neudesic e a Nordcloud (adquirida pela IBM) foram reconhecidas pela capacidade de usar a tecnologia da Microsoft para ajudar os clientes a obterem sucesso no cenário digital acelerado de hoje.
A IBM, a Neudesic e a Nordcloud foram reconhecidas como finalistas por inovação e expertise em quatro categorias e em geografias variadas.
A IBM Consulting é especializada em Azure Red Hat OpenShift (ARO). Esse compromisso nos ajudou a conquistar o reconhecimento em sete categorias no prêmio Microsoft Partner of the Year deste ano, enquanto ajudamos os clientes a simplificar suas jornadas de modernização de aplicações.
A IBM estabeleceu 41 centros de competências Microsoft em 170 países e aumentou o número de certificações Azure para 39 mil. Nossas especializações avançadas cresceram para seis e conquistamos a designação de Expert MSP.
O TargetProcess é uma solução flexível e escalável de gerenciamento ágil de projetos e portfólios (PPM), projetada para ampliar a entrega ágil com velocidade e em escala. Oferece visibilidade, controle e insights sobre projetos e programas, permitindo que as organizações alinhem estratégias, priorizem iniciativas, aloquem recursos de forma eficaz e meçam o progresso em direção aos resultados desejados.
O IBM Copilot Runway, nova oferta da IBM Consulting, foi projetado para ajudar as empresas a criar, personalizar, implementar e gerenciar copilotos para integrar sem dificuldades a IA generativa em suas organizações, aumentar a produtividade e impulsionar o sucesso dos negócios.
O IBM Maximo Application Suite, oferecido na Microsoft Cloud, oferece uma solução inteligente de gerenciamento de ativos, monitoramento, manutenção e confiabilidade em uma plataforma unificada.
A IBM Consulting oferece uma ampla gama de serviços de modernização de aplicações que abrangem a modernização in-loco, de nuvem híbrida, nativa da nuvem e de serviços de dados. Em colaboração com a Microsoft, a IBM Consulting oferece expertise personalizada para acelerar sua modernização.
O serviço de Detecção e Resposta a Ameaças (TDR) Nativo da Nuvem da IBM une o Microsoft Sentinel, o Microsoft Defender XDR e o Microsoft Defender for Cloud com as tecnologias de segurança impulsionadas por IA que sustentam o serviço de TDR Nativo da Nuvem da IBM.
Modelos de IA generativa vêm com novos riscos e complexidades que exigem governança. O watsonx.governance aumenta os recursos do Microsoft Azure, proporcionando as barreiras de proteção necessárias para gerenciar o ciclo de vida completo do modelo, detectando e mitigando riscos com proatividade e gerenciando a conformidade com as crescentes e voláteis regulamentações de IA e padrões do setor.
A IBM, a Microsoft e a Red Hat oferecem aos clientes a possibilidade de gerar mais valor a partir de sua opção de comprar e implementar a tecnologia IBM no Microsoft Azure, além de sua preferência de nuvem e investimento em serviços e habilidades nativas do Azure.
O crescente portfólio de software da IBM abrange Dados e IA (incluindo watsonx), Automação, Segurança e Sustentabilidade, enquanto a IBM Consulting lista mais de 80 ofertas.
As ofertas de software da IBM estão disponíveis no Azure Marketplace como SaaS (incluindo StreamSets, Apptio Target Process e WebMethods) e opções gerenciadas pelo cliente, e se adéquam aos clientes que desejam utilizar seu compromisso de gastos com a Microsoft.
A IBM expandiu para 15 países e aumentou sua presença em automação de software no Azure marketplace.
Confira a IBM no Azure Marketplace ou saiba como a IBM Consulting pode ajudar a acelerar sua jornada de nuvem híbrida e IA.