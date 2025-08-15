Parceria IBM e Microsoft

Tornando as transformações em toda a empresa uma realidade ao acelerar estratégias de nuvem híbrida e IA.

A IBM e a Microsoft estão bem posicionadas para atender os clientes na jornada de transformação com uma abordagem aberta e colaborativa para impulsionar resultados de negócios positivos.

Juntas, ajudamos nossos clientes a implementar e governar a IA generativa com soluções que abrangem múltiplos modelos em ambientes de nuvem híbrida. Nossas equipes oferecem uma rede robusta de parceiros com profissionais de grande conhecimento do setor e especialistas em multinuvem.
Destaques da parceria
Mais de 25 ofertas de Tecnologia IBM no Azure Marketplace.

Os clientes podem acessar diretamente a crescente lista de ofertas de SaaS e gerenciadas pelo cliente da IBM, incluindo software de IA, nuvem e automação no Azure Marketplace. A IBM Consulting disponibiliza mais de 80 ofertas no mercado.

IBM Software—Azure Marketplace

IBM Consulting–Azure Marketplace
Vencedora três vezes: Microsoft Partner of the Year Awards 2024

A IBM, a Neudesic e a Nordcloud (adquirida pela IBM) foram reconhecidas pela capacidade de usar a tecnologia da Microsoft para ajudar os clientes a obterem sucesso no cenário digital acelerado de hoje.

  • Prêmio Parceiro do Ano da Índia - IBM
  • Prêmio Parceiro do Ano das Américas, Inovação em Infraestrutura e Aplicações - Neudesic
  • Prêmio de Modernização de Migração para Azure da Microsoft Finlândia - Nordcloud
Finalista quatro vezes: Microsoft Partner of the Year Awards 2024

A IBM, a Neudesic e a Nordcloud foram reconhecidas como finalistas por inovação e expertise em quatro categorias e em geografias variadas.

  • Prêmio Parceiro do Ano da Microsoft em Modernização de Aplicações - IBM
  • Prêmio Parceiro do Ano GSI da Dinamarca - IBM
  • Prêmio Parceiro de Segurança do Ano das Américas - Neudesic
  • Prêmio Parceiro do Ano da Microsoft em Migração para o Azure - Nordcloud

 
#1 em GSI Red Hat®

A IBM Consulting é especializada em Azure Red Hat OpenShift (ARO). Esse compromisso nos ajudou a conquistar o reconhecimento em sete categorias no prêmio Microsoft Partner of the Year deste ano, enquanto ajudamos os clientes a simplificar suas jornadas de modernização de aplicações.

Leia o resumo
Mais de 39 mil certificações da Microsoft

A IBM estabeleceu 41 centros de competências Microsoft em 170 países e aumentou o número de certificações Azure para 39 mil. Nossas especializações avançadas cresceram para seis e conquistamos a designação de Expert MSP.

Entregando valor em conjunto

Automação IBM Copilot Runway Maximo Application Suite Modernize Aplicações para o Microsoft Azure Serviços de cibersegurança Watsonx.governance no Microsoft Azure
Visite a IBM no Azure Marketplace

A IBM, a Microsoft e a Red Hat oferecem aos clientes a possibilidade de gerar mais valor a partir de sua opção de comprar e implementar a tecnologia IBM no Microsoft Azure, além de sua preferência de nuvem e investimento em serviços e habilidades nativas do Azure.
Ilustração 3D de camadas de vidro onduladas em rosa e roxo.

O crescente portfólio de software da IBM abrange Dados e IA (incluindo watsonx), Automação, Segurança e Sustentabilidade, enquanto a IBM Consulting lista mais de 80 ofertas.

As ofertas de software da IBM estão disponíveis no Azure Marketplace como SaaS (incluindo StreamSets, Apptio Target Process e WebMethods) e opções gerenciadas pelo cliente, e se adéquam aos clientes que desejam utilizar seu compromisso de gastos com a Microsoft.

A IBM expandiu para 15 países e aumentou sua presença em automação de software no Azure marketplace.
Visite nossas listas de ofertas em expansão: IBM Software—Azure Marketplace IBM Consulting–Azure Marketplace
Próximas etapas


Confira a IBM no Azure Marketplace ou saiba como a IBM Consulting pode ajudar a acelerar sua jornada de nuvem híbrida e IA.

 Explore a IBM Consulting para a Microsoft Veja as listagens da IBM no Azure Marketplace.