Equilibre receita líquida e emissão zero de carbono com IBM + AWS. Os líderes em dados e capacidades ambientais, sociais e de governança (ESG) têm 43% mais probabilidade de ter maior lucratividade — e 52% mais probabilidade de dizer que os esforços ESG têm um enorme impacto na lucratividade.1

Torne os dados de ESG visíveis e acionáveis, incorporando dados às principais funções de negócios. Aumente a produtividade, reduza custos, desperdícios e emissões e, ao mesmo tempo, atenda aos requisitos regulamentares com as soluções de sustentabilidade da IBM em uma plataforma de nuvem com custo reduzido e eficiente em termos de energia da AWS.