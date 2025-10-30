Plataforma de recursos digitais

Infraestrutura de ponta a ponta altamente segura com soluções para proteger seus ativos, transações e chaves privadas.
A rápida adoção de recursos digitais — incluindo criptomoedas, ativos tokenizados, NFTs e aplicações em blockchain — está remodelando os ecossistemas financeiros. Para liderar nesta era, as organizações precisam proteger chaves criptográficas, dados e aplicações em ambientes híbridos com infraestrutura confiável e escalável.
A IBM oferece infraestrutura segura e escalável para dar suporte à proteção de ativos digitais, plataformas de exchange, emissão de tokens e redes blockchain permissionadas. Essa base ajuda as organizações a atender a requisitos regulatórios, fortalecer a resiliência e construir confiança duradoura em toda a economia digital.
Isole a carga de trabalho em escala em um ambiente de execução confiável que fortaleça a proteção contra ameaças cibernéticas emergentes.
Permita a comunicação segura entre endpoints sem que eles jamais estejam diretamente conectados, aumentando a segurança das transações.
Atenda com confiança às regulamentações globais de recursos digitais em constante evolução para acelerar a inovação segura e o crescimento do mercado.
Proteja os recursos digitais e evite perdas irrecuperáveis causadas por ciberataques ou erro humano com um gerenciamento seguro de chaves.
À medida que os setores adotam ativos digitais, a IBM fornece soluções de segurança e conformidade em nível corporativo que protegem chaves criptográficas, possibilitam transações confiáveis e dão suporte a iniciativas de tokenização e moedas digitais. Essas soluções capacitam as organizações a inovar com segurança e confiança.
Uma plataforma abrangente criada para ajudar instituições a gerenciar e dimensionar com segurança operações de recursos digitais.
Obtenha controle total sobre virtual servers baseados em Linux para cargas de trabalho confidenciais, garantindo privacidade de dados e confiança operacional.
Habilite fluxos de trabalho de assinatura seguros e fisicamente isolados em ambientes totalmente isolados para custódia e aprovações confiáveis de recursos digitais.
Experimente segurança em nível corporativo, desempenho e escalabilidade incomparáveis para cargas de trabalho Linux® e de código aberto em ambientes híbridos de nuvem e IA.
A Hex Trust desenvolveu sua plataforma de custódia (“Hex Safe”) no IBM LinuxONE e Hyper Protect Virtual Servers para combinar a flexibilidade de código aberto com segurança em nível bancário. O resultado: gerenciamento seguro de chaves privadas em escala, inovação rápida e forte vantagem competitiva.