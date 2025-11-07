A base segura e escalável para o seu negócio de ativos digitais
O IBM Digital Asset Haven é como a infraestrutura operacional para instituições financeiras e empresas regulamentadas que estão ingressando na economia de ativos digitais. Ele disponibiliza uma plataforma unificada para gerenciamento seguro de carteiras e orquestração de transações, interagindo com eficiência com várias blockchains públicas e privadas.
Com uma governança programável baseada em políticas e um conjunto diversificado de interfaces voltadas para desenvolvedores, a solução permite a integração eficiente aos atuais sistemas bancários e proporciona às instituições a flexibilidade necessária para adaptar seus fluxos de trabalho operacionais aos próprios controles e processos internos.
Lance, opere e escale seu negócio de ativos digitais em uma base única e integrada.
Proteja seus ativos digitais com a combinação das tecnologias MPC, HSMs e computação confidencial da IBM, garantindo total conformidade com as normas globais.
Projetada para acelerar a implementação com serviços pré-integrados para verificação de identidade, prevenção de crimes financeiros, geração de rendimento e outros.
Saiba mais sobre a plataforma IBM Digital Asset Haven e seus recursos neste vídeo introdutório.
Aprenda a criar sua primeira carteira digital.
Saiba como criar um alias legível por humanos que corresponda a vários endereços de blockchain.
Aprenda a simular uma transação que utilize um alias legível por humanos.
Incorpore serviços de ativos digitais aos canais bancários online já existentes, permitindo que clientes institucionais e de varejo armazenem e negociem ativos digitais com segurança, sempre sob o controle do próprio banco.
Permita pagamentos internacionais quase em tempo real com liquidação em stablecoin, alcançando a liquidação T+0 em qualquer blockchain compatível.
Proteja reservas estratégicas, ativos lastreados pelo estado ou a infraestrutura de moedas digitais de bancos centrais com operações de custódia e tesouraria de ativos digitais totalmente isoladas e protegidas de forma abrangente.
Incorpore diretamente à sua plataforma os recursos de compra, venda e custódia de ativos digitais, permitindo oferecer serviços de ativos digitais como um módulo premium, com cobrança, aos seus clientes de serviços financeiros.
Saiba como o IBM Digital Asset Haven oferece custódia de ativos digitais de nível bancário para setores altamente regulamentados.