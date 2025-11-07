IBM Digital Asset Haven

A base segura e escalável para o seu negócio de ativos digitais

Captura de tela do dashboard do produto em camadas

Tecnologia para a operação segura e regulamentada de ativos digitais

O IBM Digital Asset Haven é como a infraestrutura operacional para instituições financeiras e empresas regulamentadas que estão ingressando na economia de ativos digitais. Ele disponibiliza uma plataforma unificada para gerenciamento seguro de carteiras e orquestração de transações, interagindo com eficiência com várias blockchains públicas e privadas.

Com uma governança programável baseada em políticas e um conjunto diversificado de interfaces voltadas para desenvolvedores, a solução permite a integração eficiente aos atuais sistemas bancários e proporciona às instituições a flexibilidade necessária para adaptar seus fluxos de trabalho operacionais aos próprios controles e processos internos. 
Plataforma unificada para controle total de ativos digitais

Lance, opere e escale seu negócio de ativos digitais em uma base única e integrada.
Seguro e em conformidade desde o projeto

Proteja seus ativos digitais com a combinação das tecnologias MPC, HSMs e computação confidencial da IBM, garantindo total conformidade com as normas globais. 
Tempo de lançamento no mercado acelerado

Projetada para acelerar a implementação com serviços pré-integrados para verificação de identidade, prevenção de crimes financeiros, geração de rendimento e outros.

Principais recursos

Empresário trabalhando com planilha financeira em um notebook
Carteiras como serviço

Crie e integre carteiras de ativos digitais para viabilizar negociações multichain, criação automática de endereços para depósitos simples, notificações de transferência em tempo real, monitoramento de saldo e movimentação eficiente de fundos por meio de verificações de conformidade incorporadas e provedores de liquidez.
Trabalhador no computador com software de análise de dados na tela, no escritório
Gerenciamento de transações

Orquestre e automatize transações na blockchain com controle total de políticas, inteligência de roteamento e visibilidade completa do ciclo de vida. Formate e transmita transações em várias blockchains com tentativa de repetição automática, filas e recuperação de falhas. Permite gerenciar dados da regra de transferência de informações (travel rule), otimizar taxas e configurar fluxos condicionais das transações e mais, tudo por meio de uma única API.
Centro de operações com acompanhamento do desempenho global do mercado e renderização por IA.
Governança programável e direitos

Defina, gerencie e aplique funções de usuário detalhadas, permissões, controles de acesso, políticas de transação e validações finais, tudo isso de forma integrada entre diversas blockchains. Garanta total conformidade e segurança em todas as operações de ativos digitais. 
Vista aproximada de uma pessoa utilizando um chaveiro RFID para um sistema de controle de acesso seguro
Arquitetura de gerenciamento de chaves de última geração

Gerencie chaves por meio de uma combinação de computação multipartidária (MPC) da IBM e módulos de segurança de hardware (HSMs). Utilize o orquestrador de assinaturas offline da IBM (OSO) para executar transações em armazenamento frio com segurança, conformidade regulatória e controle de tempo. Construído com total garantia técnica e segurança em camadas para proteger as operações de recursos digitais de forma holística. 
Retrato de um especialista em TI utilizando notebook em um data center
Integração descomplicada entre ecossistemas

Aproveite um amplo conjunto de recursos de terceiros pré-integrados que podem ser ativados imediatamente com integrações extras facilmente implementadas por meio de APIs REST, SDKs e ferramentas voltadas para desenvolvedores. Integre com eficiência aos principais sistemas bancários, plataformas de gestão de patrimônio e soluções de pagamento atuais.
Saiba mais sobre a plataforma

Painel do IBM Digital Asset Haven com interface minimalista nas cores azul e branca, projetado para facilitar a navegação do usuário e oferecer opções como criar uma carteira, convidar usuários e programar com o SDK

Saiba mais sobre a plataforma IBM Digital Asset Haven e seus recursos neste vídeo introdutório.
Interface minimalista da carteira da IBM com menu suspenso apresentando a configuração da "Nova carteira" exibindo várias redes de blockchain em tema escuro e rótulos de texto claros para navegação.

Aprenda a criar sua primeira carteira digital.
Interface minimalista da carteira IBM mostrando a criação de aliases da carteira, com o botão “Criar” visível no canto inferior direito e campos para nome do alias, descrição e endereço da carteira em várias redes

Saiba como criar um alias legível por humanos que corresponda a vários endereços de blockchain.
Interface de blockchain da IBM exibindo os textos “Testnet”, “Nova transferência”, “SpecETH” e valores numéricos como “1” e “0”, mostrando uma nova janela de transferência com campos para endereço do destinatário, valor em SpecETH e confirmação da transferência

Aprenda a simular uma transação que utilize um alias legível por humanos.

Casos de uso

Vista aproximada de um prédio bancário histórico com detalhes arquitetônicos ornamentados e a palavra "BANK" exibida com destaque em letras douradas
Instituições financeiras

Incorpore serviços de ativos digitais aos canais bancários online já existentes, permitindo que clientes institucionais e de varejo armazenem e negociem ativos digitais com segurança, sempre sob o controle do próprio banco. 
Fotografia aproximada de um cliente realizando pagamento com smartphone por meio de tecnologia NFC de pagamento sem contato em uma loja
Prestadores de serviços de pagamento

Permita pagamentos internacionais quase em tempo real com liquidação em stablecoin, alcançando a liquidação T+0 em qualquer blockchain compatível. 
Fotografia em close-up de colunas clássicas com degraus ao redor.
Instituições de governo

Proteja reservas estratégicas, ativos lastreados pelo estado ou a infraestrutura de moedas digitais de bancos centrais com operações de custódia e tesouraria de ativos digitais totalmente isoladas e protegidas de forma abrangente.
Fotografia de um saguão de banco movimentado dos anos 1990, mostrando duas mulheres realizando transações em papel com dois caixas, um homem utilizando um caixa eletrônico embutido no balcão ao lado dos guichês e outro homem utilizando um caixa eletrônico embutido na parede ao fundo, próximo a um funcionário do banco que olha para a tela de um computador enquanto conversa com um cliente
Principais prestadores de serviços bancários

Incorpore diretamente à sua plataforma os recursos de compra, venda e custódia de ativos digitais, permitindo oferecer serviços de ativos digitais como um módulo premium, com cobrança, aos seus clientes de serviços financeiros. 

Dê o próximo passo

Saiba como o IBM Digital Asset Haven oferece custódia de ativos digitais de nível bancário para setores altamente regulamentados. 

 Explore todas as soluções de ativos digitais
