O IBM Digital Asset Haven é como a infraestrutura operacional para instituições financeiras e empresas regulamentadas que estão ingressando na economia de ativos digitais. Ele disponibiliza uma plataforma unificada para gerenciamento seguro de carteiras e orquestração de transações, interagindo com eficiência com várias blockchains públicas e privadas.

Com uma governança programável baseada em políticas e um conjunto diversificado de interfaces voltadas para desenvolvedores, a solução permite a integração eficiente aos atuais sistemas bancários e proporciona às instituições a flexibilidade necessária para adaptar seus fluxos de trabalho operacionais aos próprios controles e processos internos.