As licenças de prazo fixo facilitam aos Clientes a aquisição de programas de software da IBM com termos flexíveis, opções de renovação e frequências de cobrança.
Os modelos de licença de prazo fixo oferecem aos clientes:
No final do prazo especificado, os clientes podem optar por estender ou encerrar suas Licenças de Prazo Fixo.
Se o Cliente optar por não renovar a licença de prazo fixo, os direitos do Programa de software e o acesso ao S&S serão encerrados, e o Cliente deverá desinstalar e destruir todas as cópias rescindidas do Programa afetado.
Ofereça flexibilidade de prazo de 12 a 36 meses, com um período mínimo de 12 meses. Não pode ser rescindido antes do término do prazo da Assinatura. No fim do prazo, ofereça flexibilidade para renovar, redimensionar, mudar as ofertas ou encerrar.
Ofereça flexibilidade de prazo de um a 36 meses, com prazo mínimo de um mês. Permitir que os clientes rescindam um contrato com pelo menos 30 dias de aviso por escrito. No fim do prazo, ofereça flexibilidade para renovar, redimensionar, mudar as ofertas ou encerrar.
São para um prazo fixo de 12 meses. Permitir que os clientes rescindam um contrato com pelo menos 30 dias de aviso por escrito. Permita que os clientes renovem por mais 12 meses através de uma cotação de renovação ou terminem no final do período.