As licenças de prazo fixo facilitam aos Clientes a aquisição de programas de software da IBM com termos flexíveis, opções de renovação e frequências de cobrança.

Os modelos de licença de prazo fixo oferecem aos clientes:

Opções de licenciamento consistentes com a forma como eles escolhem consumir software

Custos de entrada mais baixos

Flexibilidade para usar o programa de software no local por um período específico

Assinatura e Suporte de Software IBM (S&S) durante o período especificado

No final do prazo especificado, os clientes podem optar por estender ou encerrar suas Licenças de Prazo Fixo.

Se o Cliente optar por não renovar a licença de prazo fixo, os direitos do Programa de software e o acesso ao S&S serão encerrados, e o Cliente deverá desinstalar e destruir todas as cópias rescindidas do Programa afetado.