Licenças de prazo fixo

Ilustração de formas geométricas em tons de azul, preto e cinza

A IBM oferece licenças de prazo fixo para determinados Programas de software sob os Acordos IBM International Passport Advantage e IBM International Passport Advantage Express.

Visão geral da licença de prazo fixo

As licenças de prazo fixo facilitam aos Clientes a aquisição de programas de software da IBM com termos flexíveis, opções de renovação e frequências de cobrança.

Os modelos de licença de prazo fixo oferecem aos clientes:

  • Opções de licenciamento consistentes com a forma como eles escolhem consumir software
  • Custos de entrada mais baixos
  • Flexibilidade para usar o programa de software no local por um período específico
  • Assinatura e Suporte de Software IBM (S&S) durante o período especificado

No final do prazo especificado, os clientes podem optar por estender ou encerrar suas Licenças de Prazo Fixo.

Se o Cliente optar por não renovar a licença de prazo fixo, os direitos do Programa de software e o acesso ao S&S serão encerrados, e o Cliente deverá desinstalar e destruir todas as cópias rescindidas do Programa afetado.

Tipos de licença de prazo fixo (as opções variam de acordo com o programa)

Licenças por assinatura

Ofereça flexibilidade de prazo de 12 a 36 meses, com um período mínimo de 12 meses. Não pode ser rescindido antes do término do prazo da Assinatura. No fim do prazo, ofereça flexibilidade para renovar, redimensionar, mudar as ofertas ou encerrar.

Licenças mensais

Ofereça flexibilidade de prazo de um a 36 meses, com prazo mínimo de um mês. Permitir que os clientes rescindam um contrato com pelo menos 30 dias de aviso por escrito. No fim do prazo, ofereça flexibilidade para renovar, redimensionar, mudar as ofertas ou encerrar.
Licenças de prazo fixo

São para um prazo fixo de 12 meses. Permitir que os clientes rescindam um contrato com pelo menos 30 dias de aviso por escrito. Permita que os clientes renovem por mais 12 meses através de uma cotação de renovação ou terminem no final do período.