Com o lançamento dos contratos do IBM Passport Advantage em 1º de fevereiro de 2023, os termos da licença por assinatura foram integrados às seções aplicáveis do contrato sem a necessidade de assinar um anexo separado para clientes nesses termos revisados.
Observação: os novos termos para clientes da PA existentes entrarão em vigor em 1º de maio de 2023.
Acesse o que você deve saber sobre os contratos revisados do Passport Advantage para saber mais.
Disponível para programas de software da IBM selecionados, as licenças por assinatura oferecem a flexibilidade de "usar" o software licenciado e receber S&S por um período especificado.
Licenças por assinatura
O Anexo de licença por assinatura regerá as compras iniciais e subsequentes de programas de softwares da IBM sob o modelo de licenciamento de licença por assinatura. Nota: clientes ELA, tanto comerciais quanto federais/públicos, deverão realizar os processos por meio de seu IBM Dealmaker