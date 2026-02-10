Com o lançamento dos contratos do IBM Passport Advantage em 1º de fevereiro de 2023, os termos da licença por assinatura foram integrados às seções aplicáveis do contrato sem a necessidade de assinar um anexo separado para clientes nesses termos revisados.

Observação: os novos termos para clientes da PA existentes entrarão em vigor em 1º de maio de 2023.

Acesse o que você deve saber sobre os contratos revisados do Passport Advantage para saber mais.

Disponível para programas de software da IBM selecionados, as licenças por assinatura oferecem a flexibilidade de "usar" o software licenciado e receber S&S por um período especificado.

Licenças por assinatura

Alinham-se aos modelos de licenciamento por assinatura adotados em todo o setor

Oferecem flexibilidade de prazo de 12 a 36 meses, com um período mínimo de 12 meses

Não podem ser rescindidas antes do término do prazo da assinatura

No fim do prazo, oferecem flexibilidade para renovar, redimensionar, mudar as ofertas ou encerrar

O Anexo de licença por assinatura regerá as compras iniciais e subsequentes de programas de softwares da IBM sob o modelo de licenciamento de licença por assinatura. Nota: clientes ELA, tanto comerciais quanto federais/públicos, deverão realizar os processos por meio de seu IBM Dealmaker