Licença por assinatura para programas de software da IBM

A licença por assinatura é um modelo de licenciamento disponível sob os contratos IBM International Passport Advantage e IBM International Passport Advantage Express.

Licença por assinatura

Com o lançamento dos contratos do IBM Passport Advantage em 1º de fevereiro de 2023, os termos da licença por assinatura foram integrados às seções aplicáveis do contrato sem a necessidade de assinar um anexo separado para clientes nesses termos revisados.

Observação: os novos termos para clientes da PA existentes entrarão em vigor em 1º de maio de 2023.

Acesse o que você deve saber sobre os contratos revisados do Passport Advantage para saber mais.

Disponível para programas de software da IBM selecionados, as licenças por assinatura oferecem a flexibilidade de "usar" o software licenciado e receber S&S por um período especificado.

Licenças por assinatura

  • Alinham-se aos modelos de licenciamento por assinatura adotados em todo o setor
  • Oferecem flexibilidade de prazo de 12 a 36 meses, com um período mínimo de 12 meses
  • Não podem ser rescindidas antes do término do prazo da assinatura
  • No fim do prazo, oferecem flexibilidade para renovar, redimensionar, mudar as ofertas ou encerrar

O Anexo de licença por assinatura regerá as compras iniciais e subsequentes de programas de softwares da IBM sob o modelo de licenciamento de licença por assinatura. Nota: clientes ELA, tanto comerciais quanto federais/públicos, deverão realizar os processos por meio de seu IBM Dealmaker