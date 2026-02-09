1. A IBM tem o direito de auditar um cliente?

Sim, de acordo com os termos dos contratos Passport Advantage ou Passport Advantage Express, a IBM tem o direito de auditar os clientes.

2. Como a IBM determina se o cliente está em conformidade com os termos e condições de subcapacidade?

É responsabilidade do cliente manter a conformidade com os termos e condições de subcapacidade. A IBM mantém o direito de auditar o uso de produtos de software da IBM por um cliente para verificar a conformidade. A situação de cada cliente é única, e a abordagem de auditoria será adaptada para avaliar a conformidade específica para esses ambientes.

3. E se um cliente aumentar a capacidade disponível adicionando mais um núcleo de processador sem adicionar primeiro autorizações de licença?

O cliente estaria fora de conformidade. Nossos termos de licenciamento exigem que os clientes obtenham direitos de licença antes de aumentar a capacidade do núcleo do processador para estarem em conformidade. A IBM solicitará o pagamento das licenças necessárias para o núcleo do processador adicional a partir da data em que a capacidade do núcleo do processador adicional foi acrescentada (inclui cobertura retroativa para Assinatura e Suporte de Software).

4. Se um cliente tiver várias instâncias ou pacotes de um produto em execução em uma única partição, como os núcleos serão contabilizados?

Os núcleos são licenciados com base na capacidade do núcleo do processador disponível para o software da IBM. Do ponto de vista da licença, uma partição pode ter qualquer número de "instâncias" ou "pacotes" (não um termo legalmente definido) de um produto em execução; não contamos essas múltiplas instâncias desse produto - apenas licenciamos com base no máximo (pico) atribuído a essa partição e disponível para esse produto. Se o número de instâncias fizer com que a capacidade da partição aumente, o ILMT capturará essa "marca d'água elevada" para que o cliente possa garantir a conformidade com nossos termos.

5. O licenciamento da IBM permite um período de carência e/ou “ajustes” periódicos para entrar em conformidade?

Não, os termos de licenciamento da IBM não preveem um período de tolerância para a “verificação”. Além disso, os termos de licenciamento das PVUs não se baseiam no “uso”. Os termos de licenciamento das PVUs completo e de subcapacidade exigem a capacidade máxima (pico) do núcleo do processador para o servidor/cluster de servidor (completo) ou partição (sub-limite) antes da implementação ou do aumento dessa capacidade. O IBM License Metric Tool monitora continuamente o ambiente de servidor virtualizado do cliente e relata essa "marca d'água alta" em PVUs por produto de software, por partição. Isso permite que o cliente compare os totais do produto de saída do relatório do ILMT com seu inventário de PoEs de licenças para confirmar sua conformidade

6. Atualmente, o uso de uma licença de subcapacidade é necessário para monitorar o uso de uma ferramenta?

Sim, o uso do IBM License Metric Tool (ou IBM BigFix Inventory, Flexera One with IBM Observability IT Asset Management ou Flexera One IT Asset Management agora é exigido para licenciamento de subcapacidade.