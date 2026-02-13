Software de integração e resiliência

Construa uma base conectada e resiliente para a empresa agêntica
A empresa agêntica começa com uma stack tecnológica construída para a IA. Para colocar os agentes para trabalhar nas operações, você precisa de uma base segura e conectada que integre nuvem híbrida, aplicações, dados e redes. Ajudamos as equipes de TI a orquestrar a automação inteligente em escala, permitindo que a IA preveja problemas, otimize o desempenho e tome medidas em tempo real. Os resultados: maior resiliência, inovação mais rápida e TI que impulsiona o crescimento mensurável dos negócios.
Acelere a adoção da IA utilizando dados híbridos e integração para executar agentes e modelos em stacks de TI fragmentados.
Automação que identifica, prioriza e resolve riscos de forma contínua, antes mesmo que os usuários ou auditores os vejam.
Automação que conecta a detecção à remediação para permitir resiliência e desempenho.
Simplifique e escale as operações de ativos e instalações além de unificar ativos fragmentados, ordens de serviço e dados de inventário.
Modernize com mais rapidez, reduza a dependência de fornecedores e fortaleça a resiliência mantendo o tempo de atividade entre propriedades híbridas complexas.
Observabilidade de resiliência em mainframes orientada por IA para manter o tempo de atividade e a confiabilidade dos serviços.
Integre aplicativos empresariais em minutos. Elimine o trabalho manual, mantenha a competitividade e acompanhe o ritmo dos clientes e do crescimento.
O IBM webMethods Hybrid Integration oferece uma plataforma de iPaaS unificada para agentes, LLMs, aplicativos, APIs, B2B e dados, para escala da agilidade em diferentes locais, ambientes e equipes.
O IBM Concert é uma plataforma de automação tecnológica orientada por IA generativa que otimiza o gerenciamento de aplicações e gera insights de IA práticos.
O IBM® Instana utiliza o poder da IA e da automação para resolver proativamente problemas em todo o stack de aplicações.
O IBM® Turbonomic automatiza a gestão de recursos para garantir o desempenho em ambientes multinuvem, reduzindo simultaneamente os custos da TI.
O pacote IBM JSphere para Java oferece soluções flexíveis para modernizar e estender rapidamente a vida útil da sua aplicação empresarial em Java.
O IBM Maximo Application Suite é uma solução unificada de gerenciamento do ciclo de vida do ativo e da instalação que agiliza a manutenção, a inspeção e a confiabilidade do seu equipamento e infraestrutura crítica.
