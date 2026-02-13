Software de integração e resiliência

Construa uma base conectada e resiliente para a empresa agêntica

Aproveite a IA para transformar sua stack de TI em uma motivação para crescimento

A empresa agêntica começa com uma stack tecnológica construída para a IA. Para colocar os agentes para trabalhar nas operações, você precisa de uma base segura e conectada que integre nuvem híbrida, aplicações, dados e redes. Ajudamos as equipes de TI a orquestrar a automação inteligente em escala, permitindo que a IA preveja problemas, otimize o desempenho e tome medidas em tempo real. Os resultados: maior resiliência, inovação mais rápida e TI que impulsiona o crescimento mensurável dos negócios.

Veja nossa tecnologia em ação

Libere um desempenho confiável de ponta a ponta

Integração corporativa da IA agêntica

Acelere a adoção da IA utilizando dados híbridos e integração para executar agentes e modelos em stacks de TI fragmentados.
Resiliência de TI

Automação que identifica, prioriza e resolve riscos de forma contínua, antes mesmo que os usuários ou auditores os vejam.​
Observabilidade full-stack

Automação que conecta a detecção à remediação para permitir resiliência e desempenho.​
Operações de ativos e instalações

Simplifique e escale as operações de ativos e instalações além de unificar ativos fragmentados, ordens de serviço e dados de inventário.
Modernização de aplicações em Java

Modernize com mais rapidez, reduza a dependência de fornecedores e fortaleça a resiliência mantendo o tempo de atividade entre propriedades híbridas complexas.
Operações de mainframe

Observabilidade de resiliência em mainframes orientada por IA para manter o tempo de atividade e a confiabilidade dos serviços.​
Automação do fluxo de trabalho

Integre aplicativos empresariais em minutos. Elimine o trabalho manual, mantenha a competitividade e acompanhe o ritmo dos clientes e do crescimento.
Líder de mercado reconhecida*
 
  • 2025 Magic Quadrant para gerenciamento de APIs
 
  • 2025 Magic Quadrant para gerenciamento de contêineres (Red Hat)​
 
  • 2025 Magic Quadrant para plataformas de observabilidade

Explore o software de integração e resiliência da IBM em destaque

IBM webMethods Hybrid Integration

O IBM webMethods Hybrid Integration oferece uma plataforma de iPaaS unificada para agentes, LLMs, aplicativos, APIs, B2B e dados, para escala da agilidade em diferentes locais, ambientes e equipes.

176%
Retorno sobre o investimento (ROI) em três anos
40%
redução no downtime de aplicações
IBM Concert

O IBM Concert é uma plataforma de automação tecnológica orientada por IA generativa que otimiza o gerenciamento de aplicações e gera insights de IA práticos.

62%
avaliação mais rápida da postura de resiliência em toda a empresa por aplicação
90%
de redução no tempo mitigando vulnerabilidades e exposições comuns (CVE)

IBM Instana

O IBM® Instana utiliza o poder da IA e da automação para resolver proativamente problemas em todo o stack de aplicações.

80%
de aumento na agilidade na investigação de incidentes
70%
de aumento na disponibilidade do nível do serviço
IBM Turbonomic

O IBM® Turbonomic automatiza a gestão de recursos para garantir o desempenho em ambientes multinuvem, reduzindo simultaneamente os custos da TI. 

15%
de economia de custos de computação entre data centers
30%
de redução nos custos de licenciamento do VMware

IBM JSphere Suite for Java

O pacote IBM JSphere para Java oferece soluções flexíveis para modernizar e estender rapidamente a vida útil da sua aplicação empresarial em Java.

70%
redução do cronograma de modernização de aplicativos
54%
de redução do uso da CPU
IBM Maximo

O IBM Maximo Application Suite é uma solução unificada de gerenciamento do ciclo de vida do ativo e da instalação que agiliza a manutenção, a inspeção e a confiabilidade do seu equipamento e infraestrutura crítica.

47%
de redução no downtime não planejado
26%
de aumento na produtividade entre os técnicos
