Software de gerenciamento de dados

Unifique e governe seus dados para viabilizar a IA confiável e em tempo real em toda a empresa
Acelere o acesso à IA e a análises confiáveis e econômicas com o Converged Data Foundation da IBM. Uma arquitetura aberta e híbrida, com governança responsável, que unifica dados em todas as nuvens e sistemas. Com a automatização da integração de dados, o enriquecimento do contexto com inteligência e a imposição de um acesso confiável e orientado por políticas, os clientes aceleram o time to value, aumentam a adoção da IA, melhoram a qualidade das decisões e demonstram uma transformação de negócios rápida e mensurável.
O IBM watsonx.data oferece dados governados e preparados para a IA para escalar agentes de IA confiáveis. É fundamental ter uma base de dados estável para o sucesso da IA em toda a empresa.
Contexto em tempo real que auxilia agentes a conectar, contextualizar e governar dados corporativos por meio de uma camada semântica e de metadados unificada.
Comprove a linhagem dos dados e entenda por que os insights de IA foram gerados, reduzindo custos de nuvem, gargalos, riscos de conformidade e falhas de IA.
Reduza o risco de exposição fazendo com que a confiança, a capacidade de auditoria e a conformidade sejam fundamentais para a expansão da IA com a intensificação das regulamentações.
Implemente assistentes e agentes de IA rapidamente com uma abordagem controlada e precisa que pode ser implementada com agilidade utilizando os dados existentes.
Dê autonomia no autoatendimento para os usuários corporativos, sem trocas constantes com as equipes de dados, viabilizando a geração de ideais, a análise e a inovação em tempo real.
Desenvolva a segurança e a governança desde o começo para evitar retrabalho, encurtar ciclos de aprovação, alinhar um único conjunto de métricas e acelerar implementações seguras.
Passe a ter visibilidade sobre algoritmos vulneráveis, reduzindo a exposição a ataques do tipo “coletar agora, descriptografar depois”.
Aproveite a análise de dados e a IA para reduzir o custo e a latência de ETL e acelerar os insights e a tomada de decisões em tempo real.
Tenha visibilidade de ponta a ponta, aplique controles, detecte ameaças em tempo real e garanta a continuidade com validação e recuperação de integridade rápidas.
O IBM watsonx.data possibilita escalar a análise de dados e a IA com todos os seus dados, onde quer que eles estejam, por meio de um armazenamento de dados aberto, híbrido e governado.
O watsonx.data integration é uma ferramenta de integração de dados adaptável, projetada para preparar sua integração de dados para o futuro com um plano de controle unificado, rompendo o ciclo de constantes reescritas de pipeline, dispersão de ferramentas e aumento da dívida técnica.
O IBM watsonx.data intelligence utiliza metadados para descobrir, selecionar e governar ativos de dados em ambientes locais e na nuvem pública, privada ou híbrida.
O IBM Planning Analytics é um software de gerenciamento de desempenho empresarial com recursos de planejamento, previsão e geração de relatórios.
O IBM Cognos Analytics é um copiloto de IA confiável que transforma dados em análises de dados mais inteligentes e insights práticos para viabilizar decisões de negócios mais inteligentes.
O IBM® Db2 é um banco de dados que executa cargas de trabalho de missão crítica, viabilizando transações de baixa latência e análises em tempo real em qualquer nuvem, híbrida ou no local.
O IBM® SPSS Statistics é uma plataforma abrangente de análise estatística projetada para ajudar organizações e pessoas a extrair insights confiáveis dos dados. Ele combina testes estatísticos robustos, modelagem preditiva, regressão e forecasting com preparação de dados simplificada e análise automática. Com extensibilidade integrada para Python e R, licenciamento escalável e flexibilidade de implementação, ele capacita seus usuários em todos os níveis para migrar com confiança de dados para decisões defensáveis e baseadas em dados.
