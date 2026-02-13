Software de gerenciamento de dados

Unifique e governe seus dados para viabilizar a IA confiável e em tempo real em toda a empresa

Construa a base para uma IA confiável e escalável​

Acelere o acesso à IA e a análises confiáveis e econômicas com o Converged Data Foundation da IBM. Uma arquitetura aberta e híbrida, com governança responsável, que unifica dados em todas as nuvens e sistemas. Com a automatização da integração de dados, o enriquecimento do contexto com inteligência e a imposição de um acesso confiável e orientado por políticas, os clientes aceleram o time to value, aumentam a adoção da IA, melhoram a qualidade das decisões e demonstram uma transformação de negócios rápida e mensurável. 

Veja nosso software em ação

Dados preparados para a IA para agentes de IA corporativos

O IBM watsonx.data oferece dados governados e preparados para a IA para escalar agentes de IA confiáveis. É fundamental ter uma base de dados estável para o sucesso da IA em toda a empresa.

 

Transforme dados fragmentados em inteligência pronta para uso empresarial

Dados preparados para a IA com contexto em tempo real

Contexto em tempo real que auxilia agentes a conectar, contextualizar e governar dados corporativos por meio de uma camada semântica e de metadados unificada.
Otimização de dados híbrida

Comprove a linhagem dos dados e entenda por que os insights de IA foram gerados, reduzindo custos de nuvem, gargalos, riscos de conformidade e falhas de IA.
Descoberta de dados, governança e proteção

Reduza o risco de exposição fazendo com que a confiança, a capacidade de auditoria e a conformidade sejam fundamentais para a expansão da IA com a intensificação das regulamentações.
IA agêntica

Implemente assistentes e agentes de IA rapidamente com uma abordagem controlada e precisa que pode ser implementada com agilidade utilizando os dados existentes.
Integração e acesso simplificados aos dados

Dê autonomia no autoatendimento para os usuários corporativos, sem trocas constantes com as equipes de dados, viabilizando a geração de ideais, a análise e a inovação em tempo real.
Descoberta de dados, governança e proteção com IA

Desenvolva a segurança e a governança desde o começo para evitar retrabalho, encurtar ciclos de aprovação, alinhar um único conjunto de métricas e acelerar implementações seguras.
Prontidão segura contra ataques quânticos

Passe a ter visibilidade sobre algoritmos vulneráveis, reduzindo a exposição a ataques do tipo “coletar agora, descriptografar depois”.​
Análises avançadas e IA para mainframes

Aproveite a análise de dados e a IA para reduzir o custo e a latência de ETL e acelerar os insights e a tomada de decisões em tempo real.
Segurança e conformidade para mainframes

Tenha visibilidade de ponta a ponta, aplique controles, detecte ameaças em tempo real e garanta a continuidade com validação e recuperação de integridade rápidas.
Líder de mercado reconhecida*
 
  • Gartner Magic Quadrant 2024 para ferramentas de integração de dados
 
  • Gartner Magic Quadrant 2024 para sistemas de gerenciamento de bancos de dados na nuvem

Explore o software de gerenciamento de dados da IBM em destaque

IBM watsonx.data

O IBM watsonx.data possibilita escalar a análise de dados e a IA com todos os seus dados, onde quer que eles estejam, por meio de um armazenamento de dados aberto, híbrido e governado.

40%
IA mais precisa do que o RAG convencional
50%
de redução nos custos do data warehouse por meio da otimização da carga de trabalho
IBM watsonx.data integration

O watsonx.data integration é uma ferramenta de integração de dados adaptável, projetada para preparar sua integração de dados para o futuro com um plano de controle unificado, rompendo o ciclo de constantes reescritas de pipeline, dispersão de ferramentas e aumento da dívida técnica.

IBM watsonx.data intelligence

O IBM watsonx.data intelligence utiliza metadados para descobrir, selecionar e governar ativos de dados em ambientes locais e na nuvem pública, privada ou híbrida.

110%
de aumento da produtividade, aproveitando a automação de tarefas críticas e criando conjuntos de dados de alta qualidade, confiáveis e seguros
90%
de tempo economizado pelos engenheiros de dados com a otimização do gerenciamento de dados
IBM Planning Analytics

O IBM Planning Analytics é um software de gerenciamento de desempenho empresarial com recursos de planejamento, previsão e geração de relatórios.

25%
de redução de tempo eliminando a modelagem manual em planilhas
83%
de previsões mais rápidas da cadeia de suprimentos

IBM Cognos Analytics

O IBM Cognos Analytics é um copiloto de IA confiável que transforma dados em análises de dados mais inteligentes e insights práticos para viabilizar decisões de negócios mais inteligentes.

86%
relatórios mais rápidos e precisos
9%
de aumento na receita total de vendas
IBM Db2

O IBM® Db2 é um banco de dados que executa cargas de trabalho de missão crítica, viabilizando transações de baixa latência e análises em tempo real em qualquer nuvem, híbrida ou no local.

70%
Geração de relatórios mais rápida por meio de tempos de resposta de consulta mais ágeis
4 vezes
custos de infraestrutura mais baixos

IBM SPSS Statistics

O IBM® SPSS Statistics é uma plataforma abrangente de análise estatística projetada para ajudar organizações e pessoas a extrair insights confiáveis dos dados. Ele combina testes estatísticos robustos, modelagem preditiva, regressão e forecasting com preparação de dados simplificada e análise automática. Com extensibilidade integrada para Python e R, licenciamento escalável e flexibilidade de implementação, ele capacita seus usuários em todos os níveis para migrar com confiança de dados para decisões defensáveis e baseadas em dados.

