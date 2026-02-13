Software de gerenciamento de dados

Acelere o acesso à IA e a análises confiáveis e econômicas com o Converged Data Foundation da IBM. Uma arquitetura aberta e híbrida, com governança responsável, que unifica dados em todas as nuvens e sistemas. Com a automatização da integração de dados, o enriquecimento do contexto com inteligência e a imposição de um acesso confiável e orientado por políticas, os clientes aceleram o time to value, aumentam a adoção da IA, melhoram a qualidade das decisões e demonstram uma transformação de negócios rápida e mensurável.