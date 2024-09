Se houve algum momento para a automação nas empresas mostrar seu valor, esse momento é agora.

Em diversos setores, organizações estão enfrentando desafios que vão desde a inflação crescente até a escassez de mão de obra e colaboradores insatisfeitos. Com os custos em escalada e a força de trabalho encolhendo, a automação robótica de processos (RPA) proporciona uma forma de fazer mais com menos - impulsionando a produtividade, acelerando os processos e liberando colaboradores talentosos para fazerem mais do que amam.

Pelo menos, esse é o cenário ideal. No entanto, entre 30 e 50 por cento dos projetos de RPA falham, de acordo com a EY.¹ Os bots de software podem trazer vitórias rápidas em pequenas áreas do negócio, mas não o tipo de otimização contínua em toda a empresa que as organizações precisam para enfrentar os desafios atuais e se manterem competitivas no futuro.

Os líderes seniores podem sentir que estão sem ideias. Se RPA não é a resposta, qual é?

O RPA ainda é a resposta – especialmente quando utilizada em conjunto com a mineração de processos

A verdade é que o RPA é a resposta, mas não pode fazer tudo sozinho. Aproveite ao máximo os benefícios ao implementar o RPA em uma estratégia de dois passos com outra ferramenta de software poderosa: a mineração de processos.

Juntos, a mineração de processos e o RPA podem liberar milhões de dólares de valor oculto, não apenas uma vez, mas continuamente. Este documento demonstra como funciona, como as organizações estão se beneficiando e como você pode começar rapidamente, e expandir, com a Mineração de Processos e a RPA em seu próprio negócio.