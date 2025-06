Neste vídeo, veja como os aprimoramentos na API e nos dashboards de interface do usuário do Hardware Management Console (HMC) do IBM z16 permitem monitorar e acompanhar as condições ambientais do sistema, incluindo o consumo de energia no nível da partição. Rastrear e relatar esses dados ajuda sua empresa a demonstrar progresso rumo à neutralidade de carbono, à conformidade com os requisitos regulatórios e muito mais.