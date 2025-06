Os mainframes IBM® Z são compatíveis com z/OS, Linux e z/TPF, normalmente executando vários sistemas operacionais em um único sistema. O IBM® z/VM e o KVM permitem a virtualização, executando máquinas virtuais com Linux, z/OS, z/TPF e Red Hat OpenShift no IBM® Z e no LinuxONE.

Cada sistema operacional e hipervisor aprimora a segurança, a resiliência e a agilidade, estendendo os pontos fortes do mainframe à sua nuvem híbrida.