Monitore o desempenho e a disponibilidade do WebSphere Application Server (WAS) com o IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS
O IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS permite que analistas de desempenho gerenciem e otimizem seu ambiente do WebSphere Application Server de forma mais eficaz e eficiente. Evite riscos, economize tempo e configure seu ambiente de forma ideal.

 
Benefícios
Analise e evite riscos de forma proativa

Acesse insights integrados incorporados que avaliam centenas de métricas críticas, permitindo que você identifique antecipadamente riscos à integridade e o desempenho de suas aplicações.A tecnologia de detecção de anomalias derivada de IA destaca alterações estatisticamente significativas, acelerando a solução de problemas.
Economize tempo e resolva os problemas rapidamente

Utilize milhares de relatórios prontos para uso combinados com uma interface gráfica avançada e intuitiva, além de comparações e edições em tempo real, e recursos de detalhamento baseados no contexto para maximizar o tempo gasto na prevenção e resolução de problemas. Diminua o downtime sem a necessidade de programação personalizada.
Acelere o aprendizado e aprimore a experiência no domínio

Amplie a eficiência da equipe com dashboards interativos, personalizáveis e compartilháveis, com explicações integradas e detalhamentos completos. Use a IA como um multiplicador de forças para agilizar o aprendizado, promover a colaboração e aumentar a eficiência analítica.

O que está incluso

O IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS é compatível com os registros de transações do WebSphere Application Server para z/OS (SMF 120 subtipo 9), para que você possa acompanhar o tempo de resposta das transações e o consumo de recursos. Esses registros fornecem métricas detalhados em nível de transação sobre onde o trabalho é executado e a natureza do trabalho, incluindo o consumo do processador, bytes transferidos e tempos de resposta.

Geração de relatórios em nível de empresa Taxas de transações por célula Taxas de transações por cluster Tempo de resposta comparado à taxa de transações Tempo de resposta e taxa de transações para um URI específico

 

Uso de CPU e zIIP Comparação por data Visão geral das transações AIOps por meio de entrega de nuvem
Recursos IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
O IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS utiliza o conhecimento detalhado especializado do z/OS para gerar automaticamente centenas de insights e melhorar drasticamente a visibilidade sobre as operações da infraestrutura do z/OS.
Total Economic Impact do IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS
A Forrester Consulting realizou o estudo Total Economic Impact™ (TEI) que amplia os benefícios do IBM Z Intellimagic Vision para z/OS para organizações no que diz respeito à redução de riscos, hardware, produtividade e economia de custos, além de melhor gerenciamento de desempenho.
Solução de problemas de alta utilização de CPU e zIIP no WebSphere Application Server
Esse vídeo demonstra a análise do uso do processador do WebSphere, identificando a alta utilização da CPU e otimizando a descarga do zIIP. Explore relatórios predefinidos, detalhamentos e funcionalidades para análise e compartilhamento eficientes.
Monitore transações do WebSphere
Aprenda a solucionar problemas de transações do WebSphere Application Server (WAS) com registros SMF 120 subtipo 9. Acompanhe os padrões de carga de trabalho, planeje a capacidade e identifique problemas com relatórios predefinidos e recursos de análise.
Monitore volumes de dados do WebSphere
Esse vídeo apresenta o tópico de geração de relatórios de transações com base no registro SMF 120 subtipo 9, especificamente em termos de volume de dados por solicitação/resposta.
Conhecendo sua carga de trabalho do WebSphere para z/OS
Veja como extrair insights dos tipos de registro SMF 115 e SMF 116 e otimizar as configurações.
