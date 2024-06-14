O IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS permite que analistas de desempenho gerenciem e otimizem seu ambiente do WebSphere Application Server de forma mais eficaz e eficiente. Evite riscos, economize tempo e configure seu ambiente de forma ideal.
Acesse insights integrados incorporados que avaliam centenas de métricas críticas, permitindo que você identifique antecipadamente riscos à integridade e o desempenho de suas aplicações.A tecnologia de detecção de anomalias derivada de IA destaca alterações estatisticamente significativas, acelerando a solução de problemas.
Utilize milhares de relatórios prontos para uso combinados com uma interface gráfica avançada e intuitiva, além de comparações e edições em tempo real, e recursos de detalhamento baseados no contexto para maximizar o tempo gasto na prevenção e resolução de problemas. Diminua o downtime sem a necessidade de programação personalizada.
Amplie a eficiência da equipe com dashboards interativos, personalizáveis e compartilháveis, com explicações integradas e detalhamentos completos. Use a IA como um multiplicador de forças para agilizar o aprendizado, promover a colaboração e aumentar a eficiência analítica.
O IBM Z IntelliMagic Vision para z/OS é compatível com os registros de transações do WebSphere Application Server para z/OS (SMF 120 subtipo 9), para que você possa acompanhar o tempo de resposta das transações e o consumo de recursos. Esses registros fornecem métricas detalhados em nível de transação sobre onde o trabalho é executado e a natureza do trabalho, incluindo o consumo do processador, bytes transferidos e tempos de resposta.
Tanto a gerência comercial quanto a técnica precisam ver suas cargas de trabalho em termos significativos, e uma imagem vale mais que mil palavras. Compartilhe gráficos e dashboards do consumo de CPU e das taxas de transações de diferentes cargas de trabalho de aplicações do WebSphere ao longo do tempo para facilitar a comunicação e o planejamento entre a empresa e a TI.
Entender o comportamento típico de suas aplicações ajuda você a reconhecer quando ocorrem mudanças que podem levar a problemas. Traçar o perfil de suas cargas de trabalho ao longo do tempo ajuda a determinar se as mudanças são tendências típicas de vários dias, semanas ou meses.
Navegue de uma visão geral até detalhes granulares com recursos de detalhamento com um único clique. Esse gráfico é um relatório predefinido que mostra a mesma taxa geral de transações dividida por cluster. Gráficos predefinidos estão disponíveis para visualização nos níveis de nó, servidor, servente, classe de transação, tipo de requisição ou URI, conforme o nível de detalhamento escolhido.
Visualizar a taxa geral de transações e os tempos de resposta na mesma tela permite restringir o espaço de problemas em caso de falhas ou analisar o perfil das suas cargas de trabalho para tendências. Você também pode ver a divisão do tempo de resposta em componentes, como o tempo de atraso para despacho, representado pelos picos amarelos. Visualize os dados de forma tão granular quanto você precisar.
Quando ocorrem problemas com uma aplicação, você precisa de dados específicos dessa aplicação para ajudar a solucionar o problema. No WebSphere, isso significa dados no nível do URI. Esse gráfico mostra um URI específico que sofre a maior parte do atraso no tempo de despacho, devido a vários "cliques" para detalhar os dados gerais do ambiente do WebSphere.
A visualização do tempo de CPU de uso geral e do tempo do zIIP para uma célula específica fornece insights valiosos para os esforços de otimização de recursos e análise de problemas, facilitando a tomada de decisões informadas e melhorando o desempenho do sistema. Você também vê o tempo gasto em um CP que era elegível para o zIIP. Visualize os dados de forma tão granular quanto você precisar.
Entenda o impacto das mudanças planejadas e não planejadas com uma função de comparação integrada e intuitiva. Este exemplo mostra MBs de dados enviados ou recebidos para cada célula, comparando um dia com o outro. Se você realizou uma alteração na aplicação e esperava uma redução na transmissão de dados para a célula D4, pode verificar e quantificar o benefício ou analisá-lo em detalhes.
Mude de visualizações de gráfico para visualizações tabulares e resuma os dados de maneiras mais relevantes para sua tarefa imediata. Esse relatório predefinido e personalizável com as principais métricas de transações por classe de transação mostra as principais métricas de tempo de CPU, taxas de transações e tempos de resposta, com mais detalhes.
Entre as vantagens de adotar um modelo de nuvem estão a implementação rápida (sem tempo de espera para instalar e configurar o produto no local), pouca configuração (apenas para transmissão de dados do SMF), liberação de recursos da equipe e acesso aos serviços de consultoria da IntelliMagic para complementar as habilidades locais.
