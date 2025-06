Com a transição global para fontes de energia renovável, as empresas que têm maior potencial de crescimento são as que conseguem se adaptar de forma eficaz a novos recursos e tecnologias, como microrredes, painéis solares em telhados e medidores inteligentes que mostram em tempo real o uso de eletricidade, gás e água. Tudo isso exige conectividade avançada e integração inteligente para equilibrar oferta e demanda, minimizar o desperdício e fornecer aos clientes as tarifas mais competitivas em termos de custo.