Comece a usar o IBM watsonx.data sem custo no IBM Cloud ou na AWS. Em sua avaliação sem custo do watsonx.data, você receberá US$ 1.500 para testar uma instância de data lakehouse aberta do watsonx.data no IBM Cloud.

Para que a experiência de avaliação seja bem-sucedida, recomendamos que você se sinta confortável em escrever em Structured Query Language (SQL) e esteja familiarizado com formatos de dados abertos e de tabela, bem como conceitos de gerenciamento de dados e engenharia de dados.