Análise de dados e relatórios de identidade  

Quando sua organização adiciona novos funcionários, prestadores de serviço ou trabalhadores remotos, você deve fornecer acesso para que eles possam realizar as tarefas atribuídas. Isso não é estático, pois as permissões podem mudar ao longo do tempo, desde a contratação até a rescisão.



O recurso de análise de dados de identidade do IBM Verify oferece a capacidade de administração adequada, desde o provisionamento até a desprovisionamento, além de gerenciar a acumulação de privilégios. Você também pode identificar riscos ao ciclo de vida das identidades para gerar informações utilizáveis na prática.