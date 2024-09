O Microsoft SQL Server é um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional (RDBMS) desenvolvido pela Microsoft. O sistema é usado para armazenar, recuperar e gerenciar dados e pode ser usado com uma grande variedade de aplicativos.

A plataforma IBM® Turbonomic® descobre e gerencia automaticamente instâncias do SQL Server em execução no local ou na nuvem. O software IBM Turbonomic ajuda a garantir que as instâncias sejam executadas com desempenho máximo e otimiza o gerenciamento de capacidade do SQL Server gerenciando a infraestrutura subjacente. Isto é atingido automatizando, provisionando e ajustando a escala de recursos conforme necessário.