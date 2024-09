O Oracle, formalmente conhecido também como Oracle Database, é um dos maiores sistemas de gerenciamento de banco de dados relacional (RDBMS). É conhecido por sua robustez e escalabilidade e pode manipular bancos de dados muito grandes e complexos. Fornece também uma ampla variedade de ferramentas para gerenciar e otimizar o desempenho, além de recursos avançados como particionamento, compactação e data warehousing em tempo real.

Com a plataforma IBM® Turbonomic®, você pode automatizar ações que gerenciam e ajustam recursos como CPU, memória e armazenamento. Com a integração do software IBM Turbonomic ao Oracle, você pode otimizar o desempenho e o gerenciamento da capacidade do Oracle de instâncias executadas no local ou na nuvem.