O Azure Kubernetes Service (AKS) é um serviço de Kubernetes gerenciado que facilita a criação, implementação e upgrade de clusters. Oferece também visualizações básicas sobre seus clusters do AKS. Com o IBM® Turbonomic® gerenciando recursos do AKS, você ajuda a garantir o desempenho de aplicativos em execução no AKS. Além disso, você pode ver seus clusters de AKS com outras distribuições, seja Amazon EKS, Google GKE, Red Hat® OpenShift® ou qualquer outra versão de envio de dados do Kubernetes.

O software IBM Turbonomic une também a visibilidade do contêiner, do pod, do nó e do namespace do Kubernetes ao restante da pilha de aplicativos. Para tomar decisões de recursos ainda mais inteligentes, o software IBM Turbonomic pode ser integrado ao AppDynamics e ao Dynatrace, oferecendo visibilidade sobre os aplicativos e transações de negócios viabilizados pela plataforma Kubernetes e das relações entre aplicativos e infraestrutura. Da mesma forma, o software IBM Turbonomic pode unir o Kubernetes à infraestrutura subjacente, seja por hipervisores no local ou nuvens. Você pode escalar de forma horizontal ou vertical com confiança sabendo que há capacidade suficiente para viabilizar esse aumento na demanda.