O Kubernetes é a plataforma de contêiner preferida da maioria das organizações. Para os aplicativos conteinerizados e de microsserviço em execução no Kubernetes, a plataforma IBM® Turbonomic® vai gerenciar recursos automaticamente para ajudar a garantir o desempenho. O software IBM Turbonomic une também a visibilidade do contêiner, do pod, do nó e do namespace do Kubernetes ao restante da pilha de aplicativos.

Para tomar decisões de recursos ainda mais inteligentes, a plataforma IBM Turbonomic pode ser integrada ao AppDynamics e ao Dynatrace, oferecendo visibilidade sobre os aplicativos e transações de negócios viabilizados pela plataforma Kubernetes e das relações entre aplicativos e infraestrutura. Da mesma forma, ele pode unir o Kubernetes à infraestrutura subjacente, seja por hipervisores no local ou nuvens. Com isso você pode escalar com confiança de forma horizontal ou vertical sabendo que há capacidade suficiente para viabilizar esse aumento na demanda.