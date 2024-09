Com os avançados recursos de automação da plataforma Turbonomic, as equipes de TI podem automatizar suas ações de otimização de desempenho de infraestrutura e aplicativos. Isso permite que eles se concentrem em tarefas mais estratégicas. Nossa automação é transparente e auditável, para que todas as equipes possam confiar e entender as decisões tomadas.

Nossa automação foi projetada para permitir que todas as equipes, incluindo equipes de engenharia, operações e aplicativos, executem ações com confiança com base em dados e insights em tempo real. As ações, a automação e os insights confiáveis do software Turbonomic permitem que as equipes adotem com confiança a automação em grande escala.