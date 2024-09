A unidade de fita IBM® TS2260 é uma excelente solução de armazenamento em fita para organizações que exigem backup e armazenamento de dados de baixo custo.TS2260, com formato de meia altura. O IBM LTO™ Ultrium 6™ oferece mais capacidade do que a unidade de fita Ultrium 5 de altura total em menos espaço. Incorporando a última geração de tecnologia LTO líder do setor, a unidade de fita TS2260 é adequada para atender às necessidades de backup, salvamento e restauração e armazenamento de dados de arquivo com maior capacidade e maiores taxas de transferência de dados do que a geração anterior. A tecnologia LTO Ultrium 6 foi desenvolvida para suportar particionamento de mídia e tecnologia LTFS.