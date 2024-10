No cenário digital de hoje, as virtual machines (VMs) são cruciais para a otimização de recursos, a eficiência de custos e a flexibilidade operacional. A importância deles, no entanto, aumenta pelas inúmeras ameaças que podem interromper as operações críticas e levar a perdas financeiras. O IBM Storage Defender ajuda as organizações a lidar de forma eficaz com esses riscos para uma série de hipervisores, incluindo VMware, Nutanix Acropolis, Microsoft Hyper-V e Virtualização do Red Hat, proporcionando uma integração sem percalços em diversos ambientes de VM por meio dos seguintes benefícios principais:

Combata os ataques cibernéticos sofisticados em suas VMs com convicção empregando tecnologia de ponta para detecção de ameaças impulsionada por IA.

Restaure imediatamente centenas de VMs para minimizar o tempo de inatividade e agilizar a colocação das operações essenciais novamente online após a interrupção.

Restaure VMs em uma sala de ambiente controlado para análise completa antes da recuperação, ajudando a garantir o restabelecimento seguro das operações de produção.

Restaure VMs individuais em data centers inteiros, em qualquer local com replicação remota, mantendo as operações em execução sem percalços, independentemente da porte do desastre.

Com esses recursos, as organizações podem combater com eficácia os ataques cibernéticos cada vez mais sofisticados, além de manter a continuidade operacional de suas VMs essenciais.