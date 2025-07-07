As cadeias de suprimentos globais estão se tornando cada vez mais complexas, dinâmicas e ricas em dados. As organizações estão recorrendo à análise avançada de dados para otimizar as operações, reduzir os custos e melhorar a capacidade de resposta.

Com o IBM® SPSS Statistics, os profissionais de cadeia de suprimentos aproveitam modelagem preditiva, previsões e análises estatísticas para tomar decisões baseadas em dados em diversas áreas, como aquisição, estoque, logística e planejamento de demanda. Fabricantes, varejistas e fornecedores de logística podem integrar dados históricos, inputs em tempo real e variáveis externas para criar cadeias de suprimentos resilientes e ágeis.

Ao aplicar técnicas estatísticas a diversos conjuntos de dados, como desempenho dos fornecedores, métricas de transporte e demanda de mercado, o IBM SPSS Statistics permite que as equipes antecipem interrupções, simplifiquem as operações e aprimorem o planejamento estratégico.