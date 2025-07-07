Mais inteligência para as cadeias de suprimentos com o IBM SPSS Statistics

Enfrentar a complexidade com confiança em um cenário de cadeias de suprimentos baseado em dados

As cadeias de suprimentos globais estão se tornando cada vez mais complexas, dinâmicas e ricas em dados. As organizações estão recorrendo à análise avançada de dados para otimizar as operações, reduzir os custos e melhorar a capacidade de resposta.

Com o IBM® SPSS Statistics, os profissionais de cadeia de suprimentos aproveitam modelagem preditiva, previsões e análises estatísticas para tomar decisões baseadas em dados em diversas áreas, como aquisição, estoque, logística e planejamento de demanda. Fabricantes, varejistas e fornecedores de logística podem integrar dados históricos, inputs em tempo real e variáveis externas para criar cadeias de suprimentos resilientes e ágeis.

Ao aplicar técnicas estatísticas a diversos conjuntos de dados, como desempenho dos fornecedores, métricas de transporte e demanda de mercado, o IBM SPSS Statistics permite que as equipes antecipem interrupções, simplifiquem as operações e aprimorem o planejamento estratégico.

Precisão da previsão melhorada 

O IBM SPSS Statistics permite que as organizações criem modelos robustos de previsão usando análises de séries temporais e técnicas de regressão. Ao incorporar sazonalidade, tendências e fatores externos, as empresas podem reduzir erros de previsão e alinhar a produção e o estoque com a demanda real. 

Usando procedimentos estatísticos, como árvores de decisão e agrupamento, as equipes da cadeia de suprimentos podem segmentar o estoque, identificar itens de baixa rotatividade e otimizar os níveis de estoque nos locais. Isso ajuda a reduzir os custos de transporte e a melhorar os níveis de serviço. 

O IBM SPSS Statistics oferece modelagem de cenários e análise de riscos para ajudar as organizações a antecipar possíveis interrupções, como atrasos de fornecedores ou picos de demanda, e desenvolver planos de contingência. Técnicas como regressão logística e simulação de Monte Carlo fornecem insights sobre probabilidades e impacto de riscos. 

Aplicação

Previsão de demanda Avaliação do desempenho dos fornecedores Otimização de inventário Planejamento de transporte e logística
