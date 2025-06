Atualizações do Printus para o IBM Power10

Com o fim do suporte para o seu ambiente baseado no processador Power8, trabalhando em estreita colaboração com a IBM e a SVA para realizar a migração rápida e sem percalços para o Power10, a Printus evitou maiores custos de manutenção e está viabilizando sua futura migração para o SAP S/4HANA.