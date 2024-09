Se você deseja aproveitar a flexibilidade e a economia da nuvem e, ao mesmo tempo, atingir suas metas de resiliência de negócios com o Power, o IBM® Power® Private Cloud Edition pode ser a solução certa para você.

O IBM Power Private Cloud Edition fornece pacotes econômicos de ofertas de software atraentes que permitem implementar e gerenciar a nuvem privada sem dificuldades, simplificar o gerenciamento de segurança e conformidade e garantir alta disponibilidade. As edições em nuvem estão disponíveis em dois sabores: Private Cloud Edition, que pode ser implementada em AIX® ou Linux®, e Private Cloud Edition com AIX, que inclui AIX Standard Edition 7.2 ou 7.3, para atualizações tranquilas do AIX EE.