Para as empresas que buscam acelerar o crescimento do comércio B2B, o IBM® Sterling Order Management aprimora a experiência do cliente, ajuda a aumentar a receita e melhora as margens operacionais, tudo isso enquanto cumpre as metas de sustentabilidade. Usando a visibilidade de estoque entre diferentes empresas para ajudá-las a entregar pedidos perfeitos de forma sistemática, o sistema de gerenciamento de pedidos (OMS) reduz o esforço manual e erros onerosos por meio da digitalização dos processos de atendimento e automatização dos fluxos de trabalho. A otimização desses processos evita o desperdício de estoque e ajuda as organizações a operacionalizar a sustentabilidade.