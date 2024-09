Ataques de distributed denial-of-service (DDoS) estão se tornando mais frequentes e custosos a cada ano. Mesmo um ataque DDoS "pequeno" pode deixar seu negócio fora do ar por horas ou dias. Ataques DDoS não acontecem apenas com grandes empresas — pequenas empresas com pouca proteção são visadas com a mesma frequência.

As empresas precisam de múltiplas camadas de proteção contra ataques DDoS. Para manter aplicações e websites geradores de receita on-line, seu provedor de DNS autoritativo deve ter capacidade suficiente para absorver picos de tráfego e controles para proteger contra consultas automáticas "indesejadas".

Como os provedores de DNS autoritativos cobram pelo uso, um ataque DDoS também pode ter um impacto financeiro inesperado. É por isso que é importante proteger sua conta DNS contra picos de tráfego de atividades de ataques DDoS.