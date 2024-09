IBM Multi-site Workload Lifeline

As soluções de recuperação após desastres existentes utilizam replicação baseada em disco para fazer cópias espelhadas em um local remoto de todos os discos usados pelos sistemas no local. Essas cópias de disco não podem ser usadas enquanto a replicação de disco está ocorrendo. No caso de uma falha no local, as aplicações de sistemas e carga de trabalho precisam ser reiniciados no local remoto antes que o acesso às cargas de trabalho seja restabelecido. Normalmente, isso pode levar uma hora ou mais para ser feito.

Com as soluções de disponibilidade contínua habilitadas pelo Lifeline, a replicação de dados de software, como a InfoSphere Data Replication for Db2, é usada para manter os dados sincronizados entre os locais e os locais remotos. A principal diferença é que os sistemas em ambos os locais estão ativos, e o Lifeline é usado para monitorar as cargas de trabalho em ambos os locais. No caso de uma falha no local, o Lifeline detectará a falha de carga de trabalho e roteará todas as novas conexões de carga de trabalho para o local alternativo. Portanto, o acesso às cargas de trabalho é restabelecido em segundos, em comparação com a hora ou mais, com as soluções de recuperação após desastres.