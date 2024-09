O Zipkin (link fora do ibm.com) é uma tecnologia de rastreamento distribuída, baseada no documento Dapper do Google, que reúne informações sobre fluxos de solicitação do usuário e medições/indicadores de desempenho. Como uma API aberta e neutra do fornecedor, o Zipkin permite que os usuários evitem o bloqueio do fornecedor quando identificar e coletar dados para análise de aplicativos distribuídos, especialmente para o desempenho do aplicativo.

O Zipkin permite que os desenvolvedores criem um rastreamento funcional em sua base de código personalizada para obter insights sobre o comportamento específico do aplicativo. Frameworks também podem utilizar o Zipkin para fornecer as mesmas funções de rastreamento do framework específico.