O Python tornou-se uma das linguagens mais importantes entre as múltiplas linguagens atuais de desenvolvimento de aplicativos de microsserviços, e é por isso que o monitoramento do Python é um componente chave de uma estratégia abrangente de monitoramento de aplicativos. Desenvolvido pela primeira vez em 1991 por Guido van Rossum, o Python opera em um nível elevado de abstração, o que possibilita a compatibilidade com muitos paradigmas de programação diferentes. Embora o Monitoramento do Python não tenha sido tradicionalmente importante (nem disponível) para operações, sua crescente popularidade em microsserviços significa que o monitoramento em Python é mais crítico do que nunca devido a seu gerenciamento automático de memória e aos recursos dinâmicos do sistema de tipo dinâmico.

Com a adição da compatibilidade com o rastreamento distribuído do Python, a solução de gerenciamento de aplicativos do Instana agora descobre, mapeia e monitora entidades, serviços e conexões do Python, bem como suas relações com outros componentes da infraestrutura de aplicativos.

O Instana Agent detecta automaticamente a presença de Python baseado em legado ou em microsserviços e instala o sensor apropriado.