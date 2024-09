O monitoramento do MariaDB faz parte da solução automatizada de monitoramento de desempenho de aplicativos do Instana.

Quando o agente do Instana é implementado em uma infraestrutura que contém o MariaDB, ele detecta automaticamente a tecnologia e se configura para monitorar o MariaDB junto com seus dados de configuração e métricas de desempenho. A única configuração necessária é fornecer credenciais e definir permissões de banco de dados para acessar as informações do monitoramento do MariaDB.