A fácil implementabilidade e usabilidade do MySQL fazem dele uma opção popular entre os ambientes de aplicativos da web. Quando o MySQL é detectado em qualquer ambiente de aplicativo, o agente do Instana implementa automaticamente um sensor de monitoramento do MySQL em cada instância coletando imediatamente métricas de desempenho e configuração. Como parte da solução mais ampla de monitoramento de aplicativos e/ou infraestrutura, o monitoramento do MySQL do Instana determina o nível de sucesso com que cada instância do MySQL está funcionando em relação ao restante da stack, incluindo consultas do aplicativo para o MySQL. O sensor de monitoramento do MySQL do Instana detecta também mudanças na configuração, armazenando cada uma como um evento na linha do tempo de monitoramento da Instana. Isso é útil quando é notificado o uso de comutadores de replicação de dados do MySQL de mestre para escravo. No entanto, o monitoramento adequado do MySQL deve incluir as credenciais adequadas para acessar qualquer informação métrica necessária. Consulte a documentação de configuração do agente do MySQL do Instana para ver mais informações.



Métricas comuns incluídas automaticamente no monitoramento do MySQL do Instana:



Consultas de tipo

Consultas lentas

Consultas latentes

Estatísticas do esquema

Consulte a documentação do sensor do MySQL do Instana para ver a lista completa.