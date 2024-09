A Instana monitora os principais indicadores de desempenho (KPIs) da Jetty para viabilizar ao rastreio distribuído de todas as transações entre os servidores monitorados da Jetty. Todas as solicitações são rastreadas e registradas, oferecendo uma visão abrangente do funcionamento do código conforme ele é executado na produção, incluindo a capacidade de navegar no código-fonte em caso de erros. Além disso, os KPIs de serviço da Jetty são coletados para entender o desempenho no contexto de todo o ambiente.

A IA da Instana utiliza análise estatística avançada, um conjunto de regras específicas da base de conhecimento e aprendizado de máquina aplicado para determinar o status do funcionamento em tempo real de cada servidor da Jetty e contêiner do servlet.