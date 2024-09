Reconhecendo que o OpenSearch é um mecanismo de busca voltado para sistemas e aplicativos empresariais, o monitoramento do OpenSearch da Instana coleta automaticamente as métricas certas para monitorar a integração entre o OpenSearch e outros microsserviços, bem como o desempenho do OpenSearch (da perspectiva dos aplicativos) tanto em nível de nó quanto do cluster.Vale ressaltar que o monitoramento no nível do nó OpenSearch coleta todas as métricas como o monitoramento em nível de cluster do OpenSearch, além de dados adicionais.



As métricas geralmente rastreadas no nível do nó incluem:

Segmentos de Lucene

Encadeamentos rejeitados

Encadeamentos na fila

As métricas geralmente rastreadas no nível do cluster incluem:

Desempenho de pesquisa, rendimento

Índices

Shards

Consulte a documentação do Instana OpenSearch Sensor para obter uma lista completa.