O DC/OS implementa contêineres, serviços distribuídos e aplicativos legados em máquinas, fornecendo redes, descoberta de serviços e gerenciamento de recursos para manter os serviços funcionando e se comunicando uns com os outros. Monitorar o ambiente do DC/OS e os aplicativos executados nesses contêineres exige a capacidade de entender como diferentes componentes de aplicativos são executados no ambiente do DC/OS.

O gerenciamento de aplicativos baseados no DC/OS exige visibilidade de desempenho nos níveis de host, contêiner, componente e código. A Instana automatiza a descoberta e o monitoramento de aplicativos DC/OS. Após uma rápida instalação do agente Instana em um host no cluster do DC/OS, o agente descobre automaticamente todos os contêineres e componentes de software em execução no ambiente, implanta os sensores de monitoramento de aplicativos apropriados e começa a rastrear cada solicitação de aplicativo de ponta a ponta.