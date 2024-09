O IBM DB2 Monitoring faz parte da solução automatizada de monitoramento de desempenho de aplicativos da Instana.

Quando o agente Instana é implementado em uma infraestrutura que contém o IBM DB2, ele detecta automaticamente a tecnologia, mas a Instana não pode fornecer monitoramento automático do DB2 por motivos de licenciamento. Depois de fazer download e colocar o arquivo jar do driver, a única configuração adicional necessária é fornecer credenciais para acessar as informações do IBM DB2 Monitoring.