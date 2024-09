O CRI-O permite que os K8s usem qualquer tempo de execução compatível com OCI para executar pods. Além disso, o CRI-O oferece suporte para imagens de contêiner OCI e é capaz de fazer o download de qualquer registro de contêiner Dessa forma, o CRI-O vem ganhando popularidade como substituto do serviço Docker como mecanismo de contêiner para implementações do Kubernetes. Monitorar os ambientes CRI-O e os aplicativos executados nesses contêineres exige a capacidade de entender como diferentes componentes de aplicativos são executados no ambiente CRI-O.

O gerenciamento de aplicativos baseados em CRI-O exige visibilidade de desempenho no host, contêiner, componente e nível de código. A Instana automatiza a descoberta e o monitoramento de aplicativos CRI-O. Após a rápida instalação do agente da Instana no host virtual ou físico, o agente descobre automaticamente todos os contêineres e componentes de software em execução no ambiente, implementa os sensores de monitoramento apropriados e começa a rastrear todas as solicitações de aplicativos de ponta a ponta.