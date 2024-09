Após a implementação automática de seu sensor de monitoramento CockroachDB, a Instana mapeia imediatamente a infraestrutura do CockroachDB. O agente Instana envia todos os dados de volta para nosso modelo de Gráfico dinâmico, que armazena e contextualiza todos os dados de monitoramento coletados. O Instana coleta dados tanto no nível do nó quanto no nível do cluster. O Instana começa com um conjunto completo de dados de configuração do CockroachDB:

ID do nó

ID do cluster

Cache

Status

O Instana também coleta um conjunto abrangente de métricas de desempenho:

Contagem de conexões SQL

Leituras de SQL

Gravações SQL

Intervalos totais

Intervalos sub-replicados

Intervalos indisponíveis

Uma lista completa está disponível na Documentação de monitoramento do Instana CockroachDB.