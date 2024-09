Uma vez implantado, o agente do Instana identifica automaticamente todos os nós do Kubernetes em execução e, em seguida, implementa e configura o sensor de monitoramento do Kubernetes do Instana. A base de conhecimento selecionada do Instana sabe quais métricas de desempenho são relevantes para coleta e como coletá-las. Para monitorar o funcionamento do cluster de serviços do AKS, é feita a coleta de mais métricas. Como a configuração automática do Instana coleta todas as informações relevantes, o monitoramento do cluster Kubernetes hospedado não é muito simples.

Para determinar o funcionamento geral do serviço, os sensores de monitoramento do Instana coletam também KPIs no ambiente de cluster monitorado do AKS para determinar o status do seu funcionamento.