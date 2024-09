O IBM Inspector Portable é um aplicativo móvel nativo para iOS ou iPadOS que aproveita os recursos do IBM Model Builder for Vision ou do IBM Maximo Visual Inspection para executar modelos Core ML no iPhone ou iPad, permitindo inspeções visuais portáteis. O IBM Inspector Portable apresenta o conceito de procedimentos de inspeção que permitem aos usuários realizar várias inspeções como uma progressão de etapas. Os procedimentos podem ser facilmente criados no aplicativo complementar IBM Inspection Workbench executado em um iPad.